Francesca Fialdini a cuore aperto su Instagram: lo dice a tutti senza freni. Un amore che arriva quando meno te lo aspetti

Francesca Fialdini è uno dei volti di punta di casa Rai. Lei che da sempre si è dedicata al giornalismo, prima in radio con tanti anni di gavetta, è arrivata piano piano in tv e oggi ci tiene compagnia, ogni domenica, con “Da noi a ruota libera”.

Francesca, in un mondo in cui si sente la necessità di comunicare tutto a tutti, va controcorrente e continua a mantenere la sua riservatezza, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Presente sui social, quanto basta, ci racconta alcuni appuntamenti e traguardi della sua vita professionale, e pochissime cose del suo quotidiano oltre le telecamere.

Questa volta però si è sbilanciata del tutto, ha aperto il suo cuore e lo ha detto proprio a tutti. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Francesca Fialdini stupisce: lo dice a tutti, le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Fialdini innamorata. Ma di chi? Verrebbe da chiedersi. Lei che si mantiene lontana dal gossip questa volta si è così “sbottonata”.

Lo ha fatto sui social, ma non si tratta di un amore passionale verso qualcuno. Dalle notizie accreditate, infatti, la bella e brava giornalista toscana dovrebbe fare coppia fissa con Milo Brunetti anche se è rarissimo beccarli insieme.

Francesca è innamorata di altro: “Perché si va verso certi libri come si va verso certe persone? Perché succede che mi sia innamorata di questa scrittrice e di questo libro solo ora?”. Questo il messaggio che la 42enne ha destinato ai social e ai suoi follower.

Prima uno scatto su di sé, con un primo piano bellissimo, poi la foto alla copertina del libro: “Cambiare l’acqua dei fiori” di Valerie Perrin. Un testo che Francesca ha scoperto solo ora e di cui si è innamorata follemente.

Del resto è proprio lei che accomuna l’amore per le persone a quello per i libri, una folgorazione che può avvenire in un momento in cui proprio non ci si aspetta. E tutti i suoi follower sono d’accordo con lei. Molti le suggeriscono altri libri da leggere ed i complimenti volano.