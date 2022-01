Suor Cristina si è sposata? La notizia che ha sconvolto tutti

Suor Cristina è sposata? Cosa è successo alla cantante di “The Voice” che dopo il talent ha spiccato il volo diventando una tra le più note?

Da tutti conosciuta come Suor Cristina, devota a Dio e alla musica. La sua passione per il canto le ha fatto conquistare la fiducia di milioni di fan e ottimi risultati. La sua esibizione di No one di Alicia Keys divenne uno dei video più amati su YouTube.

Il suo esordio in tv risale al 2012, quando l’artista apparve per la prima volta su una rete privata Gold TV. L’anno successivo fu una delle concorrenti del concorso canoro religioso Good News Festival a Roma, trasmesso da TV2000. E poi ancora vinse il talent show “The Voice of Italy”, nella squadra del rapper J-Ax, ottenendo un successo strepitoso.

Suor Cristina, dopo il successo il matrimonio: tutta la verità

Non tutti sanno che Suor Cristina prima di chiudersi in convento aveva un fidanzato di nome Lucio. Sul web ci sono molte foto che attestano tale relazione e inoltre si vocifera che i due stessero per sposarsi.

La futura sposa ha lasciato il suo ragazzo per dedicarsi completamente alla chiesa e sposare Gesù. Poi la svolta della televisione l’ha fatta allontanare dal percorso intrapreso, sempre occupata tra concerti e trasmissioni.

Chi non ricorda la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”? Nonostante il successo, suor Cristina è tornata sui suoi passi e l’8 settembre 2019 ha preso i voti perpetui. Oggi, quindi, possiamo affermare che il suo unico sposo è Gesù.

Bontà, bravura, dolcezza, talento e intraprendenza, sono queste le qualità che il pubblico ha amato di Suor Cristina fin dal primo giorno. Oggi il suo amore per Gesù l’ha portata ad allontanarsi dalla televisione, ma quell’esperienza le ha cambiato la vita: è stata sicuramente un’avventura unica che non potrà mai dimenticare.