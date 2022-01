“Chi è la più bella del reame?” Vanessa Incontrada insieme a Lei qualcuno che non ha rivali – FOTO

Vanessa Incontrada scalda i cuori degli appassionati e condivide una foto ‘bomba’ su Instagram con qualcuno davvero importante.

Non ci sono dubbi che la conduttrice spagnola dall’indole tanto dolce quanto carismatica sia il personaggio del momento. Vanessa Incontrada sta letteralmente bruciando le tappe per coronare l’ennesimo sogno di una carriera impareggiabile.

Dopo le varie conduzioni sul piccolo schermo al fianco di Claudio Bisio ed altri artisti navigati del mondo dello spettacolo, la Incontrada ha utilizzato la modalità ‘standby’, pensando alla famiglia e ai cari.

Ora l’attrice iberica sta mettendo di nuovo la testa fuori dal guscio ed è pronta a dare il via al capitolo 2.0 della sua carriera. Il tutto sarà in programma dopo aver smaltito le fatiche di Sanremo, la kermesse musicale più attesa dagli italiani.

L’ex presentatrice di “Zelig” e “Zelig Off” avrà un ruolo da protagonista assoluta nella fiction “Fosca Innocenti“, nelle vesti di un Vicequestore del luogo ivi è ambientato un contesto ricco di sogni

Vanessa Incontrada inizia la giornata nel segno dell’amore: inseparabili dall’inizio alla fine

Mancano poche ore ad un nuovo inizio di carriera per Vanessa Incontrada. La conduttrice spagnola, simbolo perseverante dei diritti dell’uomo e della donna, nonchè combattiva contro i soprusi e le violazioni di libertà altrui ha sbaragliato la concorrenza delle dive social e incantato gli appassionati con una foto emblematica che richiama all’amore, quello vero!

Non si tratta del solito scoop di mezza stagione, maturato dopo una dolorosa separazione di coppia. D’altronde il modo di pensare e agire nella vita di Vanessa fa pensare a tutt’altro, ad un’esistenza sempre ricca di nuovi e buoni propositi.

Davanti allo “specchio delle mie brame” per la sfida alla “più bella del reame” appare la Incontrada in prima persona con in braccio il suo miglior amico.

Si tratta di qualcuno che per l’artista in sè non ha rivali nella conquista di un posto nel suo cuore, ricco di amore e sincerità.

Ecco a voi un bel selfie con il “mio Barboncino preferito“, l’unica vera ragione di vita, l’amico che le dà carica e autostima giusta nell’iniziare questo nuovo percorso, l’ennesimo della sua splendida carriera.