Una rivelazione da batticuore per Emma Marrone. La cantante mette in discussione le carte in tavola spingendosi verso un futuro romantico, seppur a determinate condizioni.

A poco più di due giorni dal suo esordio con il nuovo singolo che verrà presentato alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo“, dal titolo di “Ogni Volta Di Più“, la cantautrice dal cuore pugliese Emma Marrone avrebbe rivelato, in una conversazione a tu per tu con la conduttrice e sua da sempre sostenitrice, Maria De Filippi, un curioso risvolto sul fronte amoroso.

Ripercorrendo le tappe della sua vita e della sua carriera, Emma deciderà di fermarsi un momento a riflettere, concentrandosi su colei che ha spesso ritenuto difficile da incontrare. La sua anima gemella. L’artista canora, tra le emozionanti prove di queste ultime ore con l’orchestra sul palco dell’Ariston, vorrà mantenere uno sguardo volto con sicurezza verso un promettente futuro, ma svelando infine l’identità del suo grande amore.

Emma Marrone svelata l’identità del suo partner: ecco cosa vorrebbe dal suo lui

L’arrivo nella Capitale e la successiva vittoria di Emma ad “Amici – di Maria De Filippi” sono state inevitabilmente da lei stessa definite come una fondamentale rampa di lancio per il suo percorso artistico. Ed è per tal motivo, che a distanza di oltre una decade dal suo trionfo, Emma deciderà di condividere alcune intime considerazioni con la protagonista del celebre talent show.

Tempo fa, nonostante le sue crescenti insicurezze su probabili questioni di cuore, pare che proprio la conduttrice romana sia riuscita, sin da subito, a captare la natura di tali dubbi. Ed avrebbe perciò tentato in tutti i modi di far leva sulle emozioni di Emma. “Prima o poi arriverà un fidanzato per te“, aveva esordito la De Filippi sbilanciandosi con fare incoraggiante verso la sua talentuosa pupilla. Emma però non nascose le sue perplessità, rispondendo in maniera vaga. Oggi la situazione si sarebbe finalmente ribaltata, presentando al pubblico un’artista ed una donna ancor più certa sui suoi desideri.

“Una casa ce l’ho“, ammette Emma tra le righe. “Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba“. Ma ciò che ritiene al tempo stesso fondamentale, quest’oggi, così da completare in maniera esaustiva il simbolico quadretto, sarebbe: “un fidanzato sano di mente“.

Emma è cambiata molto nel corso degli anni. E’ diventata più forte. E sempre meno suscettibile al parere che gli altri possano avere di lei. Dunque più consapevole di se stessa e dei suoi punti di forza. “Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono“, spiega dunque la cantante. Poi, per approfondire le sue ragioni, vorrà anche spiegare le radici di un amore così potente. Emma si sbilancerà sui suoi look in scena. “Quando mi imbruttiscono e mi invecchiano quasi quasi mi sento a mio agio“. racconta Emma. E’ qualcosa che va “oltre la mia immagine“. L’artista crede infatti che esibirsi in tal modo “sia una grande dimostrazione artistica, oltre che di femminilità“.

Infine Emma vorrà anche svelare anche un veritiero dettaglio sulla questione. Legato alla sua famiglia d’origine. “Forse dipende da mia madre“, conclude l’artista, “non l’ho mai vista truccarsi, però era sempre la più bella di tutte“