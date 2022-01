Anna Tatangelo stesa a letto infuoca la domenica ma piovono critiche: "sì, una a dormire ci va così..." FOTO

Anna Tatangelo in una serie di foto da relax domenicale, sensualità incontenibile e pericolosa ma tra i followers non mancano le stoccate

La domenica, per molti, è l’occasione per riposarsi, staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana. Una tentazione a cui non resistono nemmeno i vip, compresa Anna Tatangelo, che per una volta tira il fiato.

La cantante ciociara, che ha compiuto da poco 35 anni, sta vivendo una annata da protagonista, dal punto di vista artistico e professionale. Oltre alle soddisfazioni in campo musicale, sta raccogliendo grande successo anche con i suoi programmi ‘Scene da un matrimonio’ e ‘All Together Now’.

Va a gonfie vele anche la vita privata, con la relazione con il collega Livio Cori che sembrerebbe preludere a qualcosa di più. Gli indizi su Instagram lascerebbero pochi dubbi: qualche giorno fa, Anna ha sfoggiato un anello, con un possibile matrimonio in vista.

Un periodo davvero intenso per lei, che dunque coglie l’occasione, una volta tanto, di rilassarsi. E lo fa a modo suo, con una serie di scatti davvero da capogiro.

Anna Tatangelo, trasparenze da infarto: la visione manda fuori di testa, che domenica bestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Distesa sul letto, con indosso una semplice maglietta e null’altro, Anna sfoggia un fisico sinuoso e perfetto, che traspare attraverso la stoffa. Impossibile non indugiare sui dettagli e farsi rapire dalla sua sensualità.

Tra i tanti commenti favorevoli – “Ci vuole un fisico bestiale come il tuo per superare la domenica” – arrivano però anche le critiche. Secondo alcuni infatti si tratta di scatti fin troppo costruiti: “Sì, una adesso ci va a dormire così…“.

Nel complesso, comunque, sono in maggioranza i consensi. Inevitabile, con il fascino e le curve esplosive di Anna che come sempre la fanno da padrone.