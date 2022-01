L’ultima ora supera ogni romanticismo per il novello attaccante dalla maglia bianconera, Dusan Vlahovic. Sganciata la bomba sulla fidanzata.

Dopo il gradito approdo alla Juventus dell’ex attaccante dei viola, Dusan Vlahovic, un’ulteriore novità si appresta quest’oggi a sorprendere la tifoseria nerazzurra. L’esperimento della società, sul ventiduenne di origini serbe, è sicuramente andato a buon fine. Soltanto due giorni fa, a seguito del comunicato ufficiale, Vlahovic ha subito ricevuto un plauso non indifferente.

Eppure, oltre ai ben 80 milioni investiti dalla Juventus per il promettente aggancio, a sormontare di netto i vari rumors riguardanti la new entry sarà al contempo una sontuosa collezione d’indizi. Ciascuno di essi riguardanti il sopraggiungere di un’altrettanto inattesa ma quotatissima love story.

Dusan Vlahovic, dopo la Juve rivelazione bomba sulla fidanzata: ecco chi è davvero

A scoprire tale colpo di fulmine dell’acclamato e giovanissimo bomber nato sotto il segno del Capricorno, e da ora pronto ad indossare la maglia numero 7 lasciata in eredità dal campione Cristiano Ronaldo, sarebbe stata in primis una soffiata proveniente dagli occhi sempre vigili sull’attualità di “Dagospia“.

Pare che il calciatore, nonostante l’insorgere di altri gossip a riguardo di una sua più longeva ma mai confermata relazione amorosa, abbia appena iniziato una frequentazione con la vincitrice dell’ottantesima edizione di “Miss Italia“. Si tratta della bellissima modella e conduttrice di origini genovesi Carolina Stramare.

Entrambi, pressoché coetanei e visibilmente interessati al panorama calcistico odierno, potrebbero essere in procinto di vivere un’emozionante storia d’amore. In sostegno di tale versione dei fatti ed in mordente attesa di una conferma ufficiale sul flirt, un altro dettaglio si andrebbe ad aggiungere agli indizi finora elencati. Ed in aggiunta alla fugace testimonianza ricevuta su un loro recente incontro nella città di Firenze.

Carolina, essendo particolarmente attiva per “Helbiz Live” e tifando per la sua squadra del cuore, quella dei bianconeri, potrebbe essere, mai come ora, destinata ad incontrarlo più spesso.