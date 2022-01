Emanuele Filiberto di Savoia, arriva l’annuncio ufficiale: la notizia ha sconvolto tutti

Emanuele Filiberto di Savoia ha stupito con un annuncio sbalorditivo nell’intento di riavere i gioielli di famiglia, oggi nel caveau della Banca d’Italia.

Nel caveau della Banca d’Italia sono custoditi gioielli preziosi, nel mirino a seguito della rivendicazione dei Savoia dopo 75 anni. Si tratta infatti di un patrimonio appartenente nel passato alla famiglia che ne richiede la restituzione in quanto bene privato.

Sulla delicata questione è intervenuto di recente Emanuele Filiberto di Savoia, il nipote di Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia, nell’ambito di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il 49enne ha rivelato la sua netta posizione, mostrandosi determinato nel riottenere quello che un tempo era parte del patrimonio della sua famiglia.

Emanuele Filiberto di Savoia, posizione netta: l’annuncio

“Non è un atto ostile nei confronti dell’Italia, tanto meno verso Draghi che ha tutta la stima per la famiglia Savoia e ricordo anni fa di aver già affrontato con lui il tema dei gioielli”. Queste le parole di Emanuele Filiberto nella sua ultima intervista dedicata alla tema della restituzione dei gioielli un tempo appartenenti ai Savoia.

Una richiesta che arriva in giorni molto intensi per il Bel Paese, alle prese con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, le celebrazioni del giorno della memoria nonché le difficoltà determinate dalla pandemia. Ma il Savoia ha sottolineato come questa non sia una richiesta dell’ultimo minuto, ma bensì ponderata da tempo.

Decisione frutto di un confronto con il padre e le sorelle, la Casa reale ha individuato nell’avvocato Sergio Orlandini colui che si occuperà della mediazione. Quello che si desidera è riavere sotto la sua proprietà i cimeli, alla stregua di quanto accaduto in Russia con gli zar.

Tra gioielli di nozze, regali e donazioni, si tratta di un cospicuo tesoro: la speranza è quello di riaverlo trovando un accordo di mediazione. Ma per ora nulla da fare, visto che la Banca di Italia ha respinto la richiesta di trasferimento del patrimonio.

Se non si riuscirà con questa via, il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria sembra deciso a portare avanti la causa legale, essendo intenzionato perfino ad arrivare alla Corte Europea se necessario.