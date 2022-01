Emma Marrone su Instagram: “Presto saranno anche vostre”. Pubblicizza la sua nuova… – FOTO

Emma Marrone scatena il panico su Instagram con dei post inaspettati. La cantante si mostra in una tenuta particolare e rivela le ultime importanti novità

Emma Marrone non perde mai l’occasione di utilizzare i social per portare avanti le sue idee e le sue battaglie personali. Questa volta ha voluto pubblicizzare una novità per lei molto importante. Vediamo di cosa si tratta.

Emma Marrone su Instagram come non l’avete mai vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

In attesa di mostrarsi sul palco di Sanremo 2022, Emma Marrone si mostra su Instagram con degli insoliti scatti che la ritraggono in una veste inaspettata. La cantante indossa la nuova linea di felpe e magliette da lei lanciata per pubblicizzare il suo nuovo brano Ogni volta è così. Magliette e felpe sono caratterizzate da una scritta volutamente irriverente e provocatoria. Inutile dire che i fan sono già impazziti e non vedono l’ora di accaparrarsene almeno una. “Presto saranno vostre” ha assicurato Emma.

Ogni volta è così è il nuovo brano della cantante e presto lo ascolteremo direttamente sul palco dell’Ariston. C’è grande attesa e grande aspettativa per la sua esibizione. Per Emma sarà la terza volta al Festival di Sanremo, dopo la partecipazione nel 2011 in coppia con i Modà, e poi nel 2012, anno in cui ha vinto la kermesse con il brano Non è l’inferno. A distanza di 9 anni, Emma torna sul palco più carica e con più grinta del solito e i fan non vedono l’ora di poterla sostenere. Già da questi scatti la Marrone appare molto agguerrita e pronta a fare faville, che cosa dovremo aspettarci da lei sul palco?

Manca sempre di meno ormai alla prima puntata di Sanremo. La prima serata andrà in onda martedì 1 febbraio per poi concludersi sabato 5. Cresce di ora in ora l’attesa e la curiosità.