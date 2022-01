“C’è Posta per Te”, sapete quanto ha guadagnato Marco Bocci? Cifra da capogiro

L’attore ieri sera è stato ospite del programma e per l’occasione ha regalato un sorriso ai fratelli Giovanni, Raffaella e Anna di Castellabate e alla loro mamma.

Un’altra puntata di “C’è Posta per Te” è andata in onda ieri sera per regalare a milioni di italiani altri momenti di commozione e gioia pura.

Come prima storia mandata in onda abbiamo trovato i tre fratelli Giovanni, Raffaella e Anna di Castellabate venuti per fare una sorpresa alla loro mamma, Rosaria, sola dopo la perdita del papà nel 2020. Il loro regalo alla signora è stato mandarle accanto Marco Bocci attore che lei ama alla follia e di cui non perde nessuna fiction televisiva.

Dopo tanti pianti, l’arrivo in scena dell’attore rassicura Rosaria, lui l’abbraccia, dichiarando di ammirarla per aver cresciuto i figli in un modo così virtuoso. Ecco cosa le ha detto per strapparle un sorriso.

Marco Bocci punta sull’ironia con Rosara. Facciamogli però i conti in tasca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

“Io sono il tuo regalo per una settimana, ti accompagno a lavoro, vedere serie televisive. In realtà sto cercando di sdrammatizzare”. Così attacca Bocci non appena giunge accanto alla signora abbracciandola affettuosamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Silvia Toffanin spiazzata in studio: in lacrime a “Verissimo” la confessione più intima: “Non me l’aspettavo”

“Ho parlato con i tuoi figli che ti amano alla follia. Io credo che le emozioni vadano vissute a pieno, credo che se c’è un dolore questo non possa essere dimenticato. (…) Tu hai a disposizione tre ragazzi che hai cresciuto in maniera splendida, in un momento in cui i giovani si perdono”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Fedez e Chiara Ferragni: lo spettro di una crisi fra i due. La risposta lascia tutti senza parole

Poi arriva anche la sorpresa inaspettata: “C’è un altro piccolo pensierino, mi hanno raccontato che hai perso un oggetto per te fondamentale, siamo riusciti a farlo fare uguale”. L’attore quindi le porge un bracciale che scioglie Rosaria in un pianto fragoroso.

Una puntata ricca anche stavolta di grande concitazione e patos, ma forse in tanti si saranno chiesti a quanto ammonta il cachet di Bocci per l’ingresso in studio.

Non è stato comunicato in maniera ufficiale ma sappiamo per certo che lui guadagna per ogni puntata di una sua fiction circa 50mila euro, quindi si suppone che anche il gettone di presenza a “C’è Posta per Te” possa essersi aggirato intorno a quella cifra faraonica.