Un’altra puntata del “Grande fratello vip” è terminata e Adriana Volpe ha pubblicato alcuni scatti della serata, che look

Adriana Volpe è una delle opinioniste del “Grande fratello vip” che con il suo modo di fare e la sua semplicità ha conquistato la fiducia di molti italiani che seguono il reality.

Anche lei ha partecipato alla trasmissione qualche anno fa ma ha dovuto terminare l’esperienza prematuramente a causa di un evento personale. Per molti all’epoca fu la preferita e in tanti l’avrebbero portata in finale.

Adrian Volpe, tra paillettes e sorriso unico: uno spettacolo – FOTO

Seguita da mezzo milione di follower, Adriana Volpe non perde occasione di condividere alcuni scatti strepitosi, in particolare delle puntate del “Grande fratello vip”. Ogni volta sfoggia degli outfit unici che non passano inosservati. Per l’ultimo appuntamento ha indossato un vestito paillettato nero, attillato attraverso cui ha messo in risalto i suoi lati migliori.

Il sorriso non manca mai e il suo sguardo dolce non passa mai in secondo piano. “Arriviamo a 500k? Siamo vicini vicini”. Ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web ed ha conquistato più di quattordicimila like e tanti commenti come: “Che bello vederti brillare” poi ancora “La migliore e la più bella”, qualcun altro ha aggiunto: “E anche stasera ti sei superata”.

Sempre pronta a dire la sua, molto attiva con il pubblico e con i concorrenti, Adriana Volpe sa come farsi sentire e non rinuncia a farlo. In un primo momento i telespettatori erano scettici sulla sua e sulla presenza di Sonia Bruganelli come opinioniste, oggi invece, si stanno rivelando delle vere professioniste.

Alfonso Signorini avrà già preso una decisione in vista della prossima edizione? Le due saranno confermate anche in futuro? Per il momento non ci sono dettagli al riguardo, ora si pensa solo alla finale che andrà in onda il 14 marzo 2022.