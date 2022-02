Maria Monsè a “L’isola dei Famosi”? A YesLife la verità sulla sua presenza

La nostra intervista video a Maria Monsè, volto amato del piccolo schermo, che quest’anno è stata per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia

Showgirl, attrice, conduttrice ed opinionista. Il debutto sul piccolo schermo per Maria Monsè arriva con “Non è La Rai” e da allora una carrellata di lavori che l’hanno resa uno dei volti più amanti della tv portandola, per ben due volte, a varcare la famosa porta rossa del “Grande Fratello Vip”.

La prima nel 2018 e la seconda quest’anno con il team ricreato da Alfonso Signorini. Permanenza breve ma intensa per Maria Monsè che ai microfoni di YesLife ci ha raccontato cosa significa vivere la casa due volte e molto altro ancora.

Quest’anno per la seconda volta al “GF Vip”, pregi e difetti di vivere la casa due volte

Dei pregi ci sono: il fatto che la casa, per chi l’ha già vissuta come me, è qualcosa di familiare. Il difetto è che entrando per la seconda volta ci si sente molto responsabili. Avevo detto questa sarà la mia rivincita e senti che ce la devi fare a tutti i costi ma purtroppo per chi entra in seconda battuta, per quanto impegno ci si possa mettere, è troppo difficile rimanere in una casa dove tutti quelli che stanno dentro sono coalizzati per rimanerci e dare un bel calcio a tutti quelli che arrivano nuovi.

Non c’è due senza tre, hai già pensato al tris?

Assolutamente sì, io sono appassionatissima del “GF Vip”, lo seguo sempre con mia figlia. Lei mi ha detto non ti preoccupare mamma quando sarò maggiorenne lo faremo insieme. Saremo una coppia pazzesca, Le Monsè!

Hai detto di essere pronta per nuove avventure, sarai a “L’Isola dei Famosi”?

Anche no, è un bellissimo reality anche quello ma mi basta e mi avanza la casa del “Grande Fratello”. Ci sarà sempre tempo per una “Isola dei Famosi”!

Sempre in forma e bellissima, qual è il consiglio per tenersi in forma?

Il mio segreto qual è? Abituatevi ad avere uno stile di vita che vi fa amare i piatti che sono anche quelli che vi fanno mantenere in forma. Io vado pazza, ad esempio, per il porridge la mattina e non per il cornetto. Mi sono trovata dei piatti che sono salutari, che non fanno ingrassare e che a me danno tanta soddisfazione. Basta trovare dei piatti che sono compatibili con la linea e sentirsi felici con quelli.

E oltre i riflettori, Maria mamma, invece, com’è?

Io sono come sono, non ho studiato. Sono come mi viene, seguo molto il mio istinto di mamma. Vivo con la preoccupazione che la mia Perlina è figlia unica, ciò nonostante non ho paura di apparire fragile. Mi mostro in tutto quello che sono senza vergogna, un figlio deve amare la madre per tutto quello che è.

Grazie Maria, lascia un saluto agli ascoltatori di YesLife

Vi saluto e vi mando un bacio!

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Maria Monsè guarda il video: