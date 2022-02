Calcio in lutto: muore il presidente Maurizio Zamparini

Dopo un mese di ricovero è morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo calcio, aveva 80 anni. La notizia sconvolge il mondo del calcio.

L’ex presidente era stato ricoverato ed operato d’urgenza per problemi all’addome il 24 dicembre (Vigilia di Natale), presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 26 dicembre aveva lasciato la terapia intensiva. Sembrava che la situazione fosse migliorata, purtroppo questa mattina la tragica notizia.

L’ex presidente aveva compiuto 80 anni il 9 giugno del 2021, ha militato come proprietario del club rosanero dal 2022 al 2018. La sua vita è stata segnata da un tragico lucco, nell’ottobre dell’anno scorso, il figlio di 22 anni Armando, è morto a Londra a causa di un malore improvviso. Il ragazzo era in Inghilterra per studiare e venne ritrovato senza vita dalla governante nel suo appartamento.