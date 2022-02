Diletta Leotta, bellezza al sole: il top più incontenibile di sempre – FOTO

Diletta Leotta in uno scatto dal fascino infinito, la conduttrice televisiva e radiofonica mette in mostra le sue curve esagerate

E’ una settimana speciale, questa per il mondo dello spettacolo italiano. Gli occhi di tutti sono sulla Riviera dei Fiori, per il Festival di Sanremo. La kermesse musicale nostrana, a prescindere da discussioni e polemiche sempre presenti, accende sempre particolarmente il dibattito e sarà così anche quest’anno.

Il panorama del Festival, come sempre, non si compone soltanto dei cantanti, ma anche di ospiti nazionali e internazionali di grande livello e anche di tutti coloro che il Festival lo raccontano o semplicemente, da appassionati, lo seguono. Non manca neanche quest’anno Diletta Leotta, dopo essere stata una delle presenze cardine della scorsa annata all’Ariston.

La conduttrice di ‘DAZN‘ e ‘Radio 105‘, per una volta, si allontana dal mondo del calcio e si tuffa nella magica atmosfera sanremese. Una atmosfera nella quale prova a coinvolgere i suoi tanti ammiratori, a modo suo.

Diletta Leotta, la stella che brilla di più a Sanremo è già lei: primo piano da infarto e Instagram esplode

Nella cornice di ‘Villa Nobel’ a Sanremo, uno dei media center principali della kermesse, dove si trova, dopo una interessante anticipazione con tanto di scatto notturno, Diletta colpisce ancora con una foto al sole in cui sprigiona tutto il suo fascino.

La bella catanese fa risaltare le sue curve al massimo con un top che le scopre il ventre e che racchiude forme generose e quasi ipnotiche. Un capolavoro che ovviamente scatena come sempre i commenti degli ammiratori.

La sensualità di Diletta è pronta a infiammare nuovamente la Riviera, tra le stelle di Sanremo, anche se dietro le quinte, ci sarà di nuovo anche lei. Già lo scorso anno, lasciò tutti senza fiato, ma ormai non è più una novità.