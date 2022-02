Roberta Morise torna a “L’Eredità”, il programma che l’ha resa celebre: la reazione dell’ex Carlo Conti è inaspettata

Nella serata di venerdì 28 gennaio, il quiz game di Rai 1 ha offerto agli affezionati telespettatori un appuntamento davvero imperdibile. “L’Eredità”, in onda con la “Serata Sanremo”, ha infatti proposto un intrattenimento completamente incentrato sulla celebre kermesse canora, che quest’anno è giunta alla 72esima edizione. In onda in via del tutto speciale in prima serata, la Rai ha deciso di richiamare una serie di volti che hanno fatto la storia della trasmissione.

A tale scopo, Flavio Insinna ha voluto accanto a sé le più famose professoresse de “L’Eredità”, tra le quali spiccava Roberta Morise. La modella, ex fidanzata di Carlo Conti, aveva conosciuto il conduttore proprio grazie al gioco televisivo. La reazione di quest’ultimo di fronte al ritorno dell’ex in tv è davvero inaspettata…

Roberta Morise torna a “L’Eredità”: la reazione dell’ex Carlo Conti è inaspettata

Dopo anni di assenza dalle scene televisive, Roberta Morise è tornata a calcare il palcoscenico che l’ha resa famosa assieme a tante altre colleghe del settore. L’ex professoressa de “L’Eredità”, in occasione dell’appuntamento speciale dedicato a “Sanremo”, ha sfilato di fronte a Flavio Insinna e al pubblico di Rai 1, facendo riaffiorare moltissimi ricordi nelle menti dei telespettatori.

Proprio mentre ricopriva il ruolo di professoressa del programma, la modella conobbe l’amatissimo Carlo Conti, all’epoca conduttore. I due, che ebbero un’intensa relazione, si lasciarono dopo alcuni anni a causa della notevole differenza d’età. Ciò nonostante, la modella ha sempre ribadito di essere rimasta in ottimi rapporti con Conti.

Alla luce di ciò, i followers di Carlo si aspettavano una reazione da parte del presentatore. Non sarebbe risultato fuori luogo fantasticare su un “in bocca al lupo” da parte di Conti alla storica ex, che dopo tanti anni è tornata a calcare il palcoscenico che le fece guadagnare popolarità. Inaspettatamente, tuttavia, il conduttore ha scelto di non pronunciarsi in merito a questa apparizione televisiva a dir poco clamorosa.

Pur essendo in buoni rapporti, Roberta e Carlo sono andati avanti con le loro vite e non hanno alcuna intenzione di interferire l’uno con la carriera dell’altro. La passione che li unì, a distanza di tempo, rimane solo un bel ricordo.