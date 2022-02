Parte la prima denuncia per diritti in attesa della settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo”. La discussione è tra le più accese.

Il primo affronto si rende ufficiale a sole quarantott’ore dall’inizio dell’atteso appuntamento con il “Festival Di Sanremo“. Dopo le iniziali avvisaglie su una possibile e pubblica ritorsione, ora la situazione si aggrava ulteriormente.

Le precedenti accuse del noto rapper Junior Cally nei confronti dell’amico e collega Highsnob, tra poco in gara sul palco dell’Ariston, saranno accompagnate da una “prova schiacciante” del tradimento messo in atto da Michele Matera. L’artista canoro romano, Antonio Signore, per far sentire le sue ragioni di fronte al silenzio del suo “avversario” ha deciso di cimentarsi, soltanto questa mattina, in un inedito dissing. Rivelatosi, sin dalle sue prime battute, totalmente distruttivo per le aspirazioni del cantante di origini partenopee.

Sanremo, arriva la prima denuncia: “Quella canzone l’ho scritta anche io”

Dunque, mentre Highsnob ha preferito non tirarsi indietro di fronte all’entrata in scena di Junior. E continuare a promuovere il brano incriminato, “Abbi Cura Di Te“, che verrà presentato a Sanremo al fianco di Hu, alias Federica Ferracuti. L’affronto avrebbe nel frattempo trovato inaspettatamente terreno fertile su Instagram. Dove i sostenitori del rapper romano hanno fatto di tutto per sostenere la sua tesi.

Un ultimo post di Junior, relativo a tre ore fa, con tanto di fotografie ritraenti i due artisti ed una dedica agghiacciante sulle collaborazioni passate, si è apprestato ad accompagnare in rete il temuto retroscena. In corrispettiva, sulla piattaforma streaming di YouTube, è apparso il brano “Caro Mike“. Realizzato per l’occasione da Junior ed interamente dedicato allo sgradevole comportamento che Highsnob avrebbe deciso di portare consapevolmente a termine nei suoi confronti fino ad ora. Il brano, dalla durata di tre minuti e mezzo, si presenta anch’esso scomposto in tre parti.

“A malincuore ho dovuto farlo“, scrive il rapper in didascalia. “Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco“.

“Ho il nostro brano sopra il cellulare“, concluderà infine Junior nel dissing sparti acque, “posso farti male ma ne faccio a meno […] potrei pubblicarlo e metterti sul treno“. Si attende uno scontro senza precedenti.