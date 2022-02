Sanremo 2022. Amadeus batte se stesso: il presentatore non crede ai suoi occhi

Festival di Sanremo 2022. Cosa dicono i dati auditel della seconda serata della kermesse canora e come sono andati gli altri programmi? Scopriamo insieme i dati

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 2 Febbraio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Tra ospiti e grande musica, su Rai Uno è andata in onda la seconda puntata della 72esima edizione del “Festival di Sanremo”, presentata da Amadeus affiancato da Lorena Cesarini. Rai Due ha trasmesso il programma “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” per ricordare la celebre attrice che ci ha lasciato ieri a 90 anni. Su Rai Tre è andato in onda lo storico programma d’attualità “Chi l’ha visto?” con Federica Sciarelli.

Canale 5 ha risposto con il film commedia “Polvere di stelle” come omeggio alla scomparsa icona del cinema italiano Monica Vitti. Su Italia 1 continuano le grandi inchieste con “Le Iene presentano: Due anni di Covid”. Su Rete Quattro ancora un appuntamento con l’attualità con “Dentro la zona bianca“ condotto da Giuseppe Brindisi.

Sanremo 2022. Ascolti tv del 2 Febbraio: chi ha vinto la gara di share?

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo dell’anno scorso Amadeus totalizzò una media di 7.586.000 spettatori pari al 42.1%. Quest’anno il presentatore ha battuto se stesso; la seconda serata targata 2022 totalizza, infatti, 11 milioni 320 mila telespettatori con uno share pari al 55.8%.

Ancora meglio rispetto al 2020. La seconda serata del Festival 2020 segnò 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share.

Al secondo posto troviamo “Chi l’ha Visto?” che ha interessato 1.301.000 spettatori con il 5.72% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” – 368.000 spettatori (1.41% di share).

Canale 5: “Polvere di stelle”– 701.000 spettatori con uno share del 3.34%.

Rete Quattro: “Dentro la zona bianca” – 603.000 spettatori (3.01% di share).

Italia 1: “Le Iene presentano: Due anni di Covid” – 772.000 spettatori pari al 4.19% di share.

Tv8 : “4 Hotel” – 184.000 spettatori (0.81% di share).

La7: “Amore mio aiutami” – 495.000 spettatori pari all’1.96% di share.

Nove: “Nome in codice: Broken Arrow” – 223.000 spettatori pari allo 0.93% di share.