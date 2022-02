“Quanto sei b**a amore”, Bianca Guaccero lo SCATTO di profilo e la temperatura sale: un fisico fuori dal comune

Bianca Guaccero mostra un fisico travolgente in primo piano e attira i followers dalla sua parte prima della diretta: favolosa!

Durante la giornata di ieri a far la voce grossa nel ricco pomeriggio in Rai è stata senza ombra di dubbio, Bianca Guaccero.

La padrona di casa di “Detto Fatto” ha lasciato tutti i suoi followers a bocca asciutta. Non è la prima volta che la showgirl fa colpo sugli appassionati e non a caso figura tra le regine più emblematiche del piccolo schermo di oggi.

Il suo appeal è in crescita esponenziale e i motivi sono riconducibili al suo carattere evasivo e carismatico, come a pochi riesce in questo difficile momento.

Durante le dirette nel salotto più chiacchierato della rete nazionale ci ha deliziato con brani musicali e una voce sublime, all’altezza della situazione, restando in ambito “Sanremo“. Questo è uno degli argomenti che stanno arricchendo la scaletta delle programmazioni della sua ‘creatura’

Bianca Guaccero, un fisico bestiale con le aderenze a far da padrone: che spettacolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Alla voce d’incanto che ha riscosso entusiasmo e inviti a iosa alla lista dei partecipanti di Sanremo, Bianca Guaccero accosta uno dei ‘colpi da novanta’ del suo immenso repertorio di qualità.

Al di là delle capacità di conduzione, quella voce spigliata e schietta e uno spirito di cordialità unico nel suo genere, i fan non possono fare a meno di quell’aspetto fisico che fa innamorare tutti a prima vista.

Prima della diretta di ieri di “Detto Fatto“, la showgirl attapirata per alcune gaffe volute (?) in diretta tv ha sfoggiato un vestitino rosa ultra aderente che non lascia spazio all’immaginazione.

Un fondoschiena di ‘marmo’ è ciò che si evince dalla foto di profilo, il cui obiettivo mette a fuoco un fisico da silhouette, tipico delle modelle navigate.

La temperatura sale vertiginosamente ancor prima del previsto. Il tacco a spillo dorato e un paio di gambe levigate e perfette completano il quadro di una ‘Venere’ senza rivali.