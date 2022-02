Sanremo 2022. Ornella Muti come Belen: lo spacco inguinale che fa strabuzzare gli occhi – FOTO

Sanremo 2022. É andata in onda ieri la prima puntata della kermesse canora più attesa dell’anno. Ornella Muti ha affiancato Amadeus nella conduzione; i suoi outfit incantevoli

Il teatro Ariston ha ritrovato ieri il suo pubblico in sala. Dopo l’edizione “mutilata” dell’anno scorso, il Festival di Sanremo 2022 ha riaperto i battenti tornando a una formula classica, nonostante la pandemia da Covid19 sia ancora dilagante. “The show must go on” e Amadeus ha regalato agli italiani uno spettacolo di primórdine in cui la musica e grandi interpreti sono i protagonisti assoluti.

Ad affiancarlo durante il primo capitolo di questa terza avventura della kermesse nella città ligure abbiamo trovato l’icona del cinema nostrano Ornella Muti. Come specificato dallo stesso presentatore, la decisione non è stata casuale; durante le giornate del Festival si circonderà di talentuose attrici per lanciare un forte messaggio riguardante la crisi del settore spettacolo nella sua interezza, vessato dalla crisi ancora in corso. Come se l’è cavata Ornella Muti in questa insolita veste?

Sanremo 2022. Ornella Muti, a 66 anni ha portato stile ed eleganza senza tempo sul palco dell’Ariston

Pareri discordanti da parte del pubblico riguardo la prova di Ornella Muti di ieri, 1 febbraio 2022, durante la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

“Sei stata semplicemente meravigliosa, emozionata e sincera come sempre” – scrive un fan sulla sua bacheca Instagram. Bocciata, invece, dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, supportata dai commenti di molti follower: “La Muti sembrava ci stesse facendo un favore, la vedevo scocciata, infastidita, assente, non me l’aspettavo da una professionista di quel calibro”.

Assolutamente nulla, però, si può dire sulla sua intramontabile bellezza e sull’eleganza raffinata che ha portato sul palco dell’Ariston. L’attrice, classe 1955, ha indossato due magnifici abiti firmati dalla maison Francesco Scognamiglio.

In particolare il secondo, sfoggiato in tarda serata, ha destato numerose chiacchiere; colore scuro, profonda scollatura e soprattutto uno spacco vertiginoso che forse si spinge troppo in su sul fianco. Porta alla mente il ricordo di un altro outfit audace legato sempre alla kermesse canora, mostrato con sfrontatezza dalla bellissima Belen Rodriguez nel 2011, passato alla storia come l’abito della farfallina (per via del tatuaggio all’inguine in bella vista).

La portabilità dei modelli è assai diversa così come il carattere e lo stile delle donne che li hanno indossati. E voi quale preferite?