Continua il post Sanremo a “Storie italiane” e in diretta qualcuno ha fatto una richiesta accattivante ad uno dei cantanti in gara

In attesa della terza puntata del “Festival di Sanremo” dove si esibiranno i cantanti in gara con colleghi per la serata cover, a “Storie italiane” non si perde occasione di commentare i primi due appuntamenti.

Dal conduttore agli ospiti, dalle co-conduttrici fino ad arrivare ai concorrenti. Eleonora Daniele è continuamente in collegamento con gli inviati del programma che si trovano all’Ariston. Nel corso della mattinata sono tanti i commenti da parte degli ospiti in studio e non solo che non sono passati inosservati.

Sanremo 2022, la richiesta inaspettata a Gianni Morandi

Gianni Morandi è uno dei cantanti in gara che dopo ventidue anni ha deciso di mettersi in gioco e tornare sul palco dell’Ariston con il brano Apri tutte le porte. Per strada qualcuno già la canta, visto lo stile leggero, orecchiabile e inconfondibile dell’artista.

“Tu canti una canzone inedita e non sai come sarà presa, adesso che ho la sensazione che un po’ funziona, allora sarò un po’ più sereno”, ha riferito Gianni Morandi in collegamento a “Storie italiane“. Eleonora Daniele ha risposto prontamente: “Funziona e come se funziona – poi dopo averla ascoltata ha aggiunto – è troppo bella sta canzone, mi piace”.

Direttamente da Sanremo prende la parola Renato Franco del Corriere della Sera, affermando che la sua canzone preferita tra quelle dei senior è proprio quella di Morandi. Gli ricorda Stasera mi butto e poi fa una richiesta inaspettata al cantante in collegamento: “Se per caso vinci ti metti di nuovo in mutande come avevi fatto qualche Sanremo fa?”.

“No a mettersi in mutande no – ha risposto Morandi – la classifica è bellissima, io firmerei per arrivare come è adesso”. I complimenti per il cantante bolognese sono tanti e l’artista ha riferito di essere molto felice e soddisfatto.