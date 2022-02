Festival di Sanremo, confermati i conduttori del prossimo Eurovision 2022

Eurovision 2022, tra poche ore potrebbe arrivare la conferma sui nomi dei conduttori che presenteranno l’evento musicale più seguito al mondo.

Eurovision 2022, un evento che si aspetta con fermento e tanta curiosità. Soprattutto visto che sarà proprio l’Italia ad ospitare l’importante competizione canora, la più seguita al mondo. L’anno scorso la vittoria dei Maneskin, avvenuta con grande favore da parte del pubblico di tutto il mondo, ha fatto sognare.

Dopo aver scelto la città che ospiterà l’Eurovision 2022 – Torino – è caccia ai conduttori. Sono mesi infatti che circolano in rete diversi nomi, tra le preferenze del web e quelli che invece potrebbero effettivamente svolgere questo ruolo tanto prestigioso. Personaggi che saranno in grado di rappresentare l’Italia nel mondo.

Eurovision 2022, spuntano i nomi: l’ufficialità tra poche ore

“Domani torni a Sanremo, Laura 🖤” la cantante italiana e famosa in tutto il mondo nella giornata di ieri ha voluto ricordare con questa foto la sua esperienza sanremese, i suoi esordi alla kermesse canora. Stasera – a distanza di anni – Laura Pausini sarà la super ospite. I bene informati sanno che sarà proprio l’artista a presentare l’Eurovision 2022 insieme ad Alessandro Cattelan, quest’ultimo acclamato dal web.

Più precisamente, con i due conduttori vi sarebbe già un accordo per regolamentare questa prestigiosa esperienza televisiva. Sul terzo nome vi sarebbero delle perplessità circa l’effettiva conduzione. Stiamo parlando di Mika, mesi fa il suo staff aveva disinnescato la bomba sulla sua presenza ma il suo nome a distanza di tempo è riapparso.

Nessuno dei tre avrebbero comunque scritto qualcosa sui rispettivi canali social. A quanto pare tra le serate del Festival potrebbe arrivare l’ufficialità, chissà che non sia stasera proprio durante la performance della Pausini.

Intanto pioggia di commenti per la cantante e tantissimi apprezzamenti dai fans di tutto il mondo. “Domani quella piccola bimba che a 18 anni gli si è stravolta la vita torna a #sanremo a far brillare gli occhi a tutti” scrive un’ammiratrice cresciuta con le sue canzoni. Non resta che attendere stasera e sperare di ricevere l’ufficialità da parte dello stesso Amadeus.