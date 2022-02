Elisa, rivelazioni scottanti sul marito: “Prima di me lui…”

La cantante Elisa si è raccontata in un intervista molto intima al settimanale Vanity Fair. Ha parlato in particolare del suo rapporto col marito Andrea, rivelando alcuni particolari inaspettati sul suo passato

Elisa Toffoli, in arte solo Elisa, è una delle cantanti italiane più amate in assoluto. Una voce che incanta e conquista tutti. Più di vent’anni di carriera, un percorso artistico lungo e di successo. Una vittoria al festival di Sanremo 2001 con il brano Luce (tramonti a nord est). Adesso Elisa è pronta a tornare sul palco dell’Ariston, con il brano O forse sei tu e c’è una grande attesa per la sua esibizione.

Pochi giorni fa Elisa ha rilasciato un’intervista al settimanale Vanity Fair, dove ha raccontato il suo percorso d’artista ma non solo, la cantante si è anche molto soffermata sulla sua vita privata e in particolare sul rapporto con il marito Andrea Rigonat. Su di lui ha fatto alcune rivelazioni inaspettate, rivelando alcune cose del suo passato che forse non tutti sapevano.

Elisa, tra successo e vita privata

Elisa è legata al musicista e produttore Andrea Rigonat dal 2008, la coppia ha anche avuto due bambini, Emma Cecile, di 9 anni e Sebastian, anni 5. I due si conoscevano già da molto tempo perchè erano nella stessa band. “Sono stata cotta di lui un anno e mezzo prima che la cosa si sapesse. Lui era fidanzato con una corista della nostra band che era molto mia amica. E lo è ancora.” Un amore all’inizio travagliato quindi quello da tra Elisa ed Andrea, proprio a causa della relazione di lui. “Per fortuna ero ricambiata e da allora non ci siamo più lasciati” ha continuato la cantante.

Elisa ha anche ammesso di avere costantemente paura che il rapporto con il marito possa finire. “Il mio amore per lui non può finire ma forse il suo per me sì“, la cantante ha concluso poi con una riflessione sull’amore definendolo qualcosa di misterioso e complesso.