Laura Pausini: la rivelazione che fa impazzire i fan. Non solo “Eurovision”, sarà protagonista di un film

Laura Pausini. La star internazionale che porta alto il nome dell’Italia nel mondo ha degli appuntamenti di profilo elevatissimo di fronte a sè nell’immediato futuro

Che anno incredibile è stato il 2021 per Laura Pausini! Ricordate? Facciamo un piccolo viaggio indietro nel tempo per rinfrescarci la memoria.

La cantante classe 1974, originaria di Solarolo, vinse un Golden Globe per il brano “Io sì (Seen)”, parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sé” (diretto dal regista Edoardo Ponti, con Sophia Loren), prima canzone non in lingua inglese ad aver raggiunto tale merito. Il premio è considerato un apripista per gli Oscar ai quali, in effetti, Laura Pausini è stata poi candidata aggiungendo lustro alla sua già sfolgorante carriera (già vincitrice di un Grammy e 4 Latin Grammy). In lei si fondono talento, unicità ma anche umiltà e riconoscenza. Non ha mai dimenticato gli inizi e il palco che è stato il suo vero trampolino di lancio: quello del Festival di Sanremo.

Laura Pausini: l’annuncio fatto a Sanremo 2022 e un nuovo straordinario capitolo della sua carriera

L’anno scorso Laura Pausini venne ospitata a Sanremo durante la seconda serata: ricordate il delizioso siparietto con Amadeus e Fiorello mentre si esibivano in una versione improvvisata di “The rhythm of the night”?

Sanremo 2022 ha accolto nuovamente la superstar internazionale per dare la possibilità di annunciare ufficialmente il terzetto che presenterà l’imminente gara musicale “Eurovision Song Contest” che si svolgerà in Italia (a Torino) grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno precedente. A fare squadra insieme alla Pausini ci saranno Mika e Alessandro Cattelan: si prospetta uno spettacolo da non perdere.

La cantante si è presentata con un incantevole ed elegantissimo abito della maison Versace. Il colore? Nemmeno a dirlo è il nero, diventato suo marchio di fabbrica. Ha scritto sulla sua pagina social: “Se dovessi pensare a una parola per descrivere questo palco, non avrei dubbi. Quella parola sarebbe INIZIO. L’inizio della mia carriera, della mia età adulta. L’inizio di tante gioie e di mille domande. Ma c’è una domanda che più di tutte mi accompagna da quel Febbraio 1993”.

Laura Pausini è sempre capace di reinventare se stessa, prova ne è l’appuntamento che l’aspetta subito dopo la chiusura dell’ “Eurovision”. Sarà protagonista del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, disponibile su Amazon Prime Video dal 7 aprile in 240 paesi, diretto da Ivan Cotroneo.

L’idea nasce da una domanda alla “Sliding doors”: cosa sarebbe successo se nel febbraio del 1993 Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo? La pellicola è un viaggio suggestivo nella vita della cantante, tra ricordi d’infanzia, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera, aprendo finestre inedite sulla sua intimità.