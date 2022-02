Sabrina Ferilli arriva e spoglia Amadeus : “Dove ce l’hai?“ lui reagisce così

Sabrina Ferilli è salita sul palco dell’Ariston in occasione della serata finale di Sanremo 2022. La co-conduttrice ha stupito tutti, spogliando Amadeus.

L’ultima serata di Sanremo è partita con il botto. Mentre sale l’attesa per la scoperta del nome vincitore della 72esima edizione della kermesse, a incantare gli spettatori la co-conduttrice di questa quinta serata: Sabrina Ferilli. La nota attrice è scesa dalle scale dell’Ariston, lasciando tutti a bocca aperta, ritornando sul palco dopo che nel 1996 aveva ricoperto il ruolo di valletta al fianco di Pippo Baudo.

Indosso un abito sui toni del rosa cipria, dalla scollatura profonda, ha monopolizzato la scena con il suo fascino eterno.

Inoltre non è passata inosservata la verve travolgente della 57enne romana: il suo umorismo e il suo charme stanno lasciano il segno in questa ultima serata, incantando anche il collega Amadeus. Tra battute e scherzi tra i due è andato in scena un momento inaspettato.

Sabrina Ferilli arriva sul palco dell’Ariston: momento inaspettato con Amadeus

Sul palco di Sanremo 2022 Amadeus e Sabrina Ferilli hanno stupito tutti con attimi inaspettati. In particolare a colpire il gesto dell’attrice romana con cui ha spogliato il conduttore.

Buttatasi su di lui, gli ha tolto la giacca per poi esclamare: “Dove ce l’hai?”. Parole che arrivano per scovare dove il conduttore abbia le pile con cui si ricarica.

Amadeus, alla guida del Festival per la terza volta consecutiva, ha reagito scoppiando in una fragorosa risata a cui ha fatto eco quella del pubblico.

Pieno di vitalità, infatti si mostra sempre impeccabile e carico nonostante stia lavorando senza sosta dall’inizio della manifestazione, iniziata lo scorso martedì. Lavoro che si aggiunge già a quello svolto durante le fasi preparatorie della kermesse che ha messo in scena uno spettacolo unico.

A confermarlo gli ascolti registrati che hanno dimostrato come il pubblico sia rimasto incollato agli schermi serata, dopo serata. Tra esibizioni e super ospiti lo show non ha smentito le aspettative.