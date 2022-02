La bella bitontina sta regalando grandi sorprese ai fan, anche l’ultimo scatto Instagram è una tentazione a cui è impossibile sottrarsi.

Guida la sua trasmissione su Rai 2 con sempre estremo entusiasmo contagioso ed una professionalità che le fa onore e merito dopo tre anni alla conduzione di “Detto Fatto”. Bianca Guaccero però da quando è rientrata dopo le vacanze estive ha una luce diversa negli occhi ed il sorriso sempre stampato in bocca, merito del suo nuovo amore Luca Bizzarri?

Lei ha fatto sapere di frequentarsi con un uomo ma poi ha smentito subito le voci su una possibile frequentazione con l’attore conosciuto in Puglia in un ristorante gestito da amici comuni.

In attesa quindi di avere maggiori informazioni su chi le ha rubato il cuore, noi ce la viviamo allegra e solare più che mai, come possiamo vedere anche nell’ultimo post Ig che ha condiviso solo poche ore fa e che ha già conquistato oltre 14mila like.

Bianca Guaccero miete vittime, labbra socchiuse in attesa di baci…

“Mentre ti guardo io non so più, dove comincio io e finisci tu…👑”, scrive la conduttrice accanto all’ultimo post che la cattura in un primo piano mezzo busto scattato probabilmente quest’estate vista l’abbronzatura marcata sulla sua pelle morbida.

La Guaccero nello scatto indossa un abito di tulle trasparente di pizzo lavorato color ciclamino che mostra malizioso il reggiseno nero e la pelle ambrata della schiena e del busto. Si sorregge le braccia in un gesto protettivo carico di enfasi mentre osserva la fotocamera con uno sguardo conturbante di chi sa di ammaliare a mani basse.

Occhi da pantera famelica con le labbra semi aperte, carnose e tutte da baciare, una visione chiusa poi dalla capigliatura fluente che le incornicia il viso, una vera diva senza tempo. L’amica Elisa D’Ospina si è subito fatta avanti nei commenti, cosa le nasconde Bianca?

“Tu mi devi raccontare cose…Tante cose”. Anche i fan però si sono aggregati a lei nei messaggi d’affetto: “Sei illegale ti amo da morire🔥”, “A Sanremo ci stava un donna come te ❤️”, “Sei tutto ❤️ sei perfetta 😍”.