Elena D’Amario e la spaccata in ascensore che infiamma Instagram. Scollatura e minigonna, la ballerina fa girare la testa ai fan: bellezza statuaria

Si conclude una delle tante esperienze che compongono la straordinaria carriera di Elena D’Amario. Un percorso che iniziò nel 2008, con la partecipazione al talent “Il ballo delle debuttanti“, ma è ad “Amici” che intraprende la vera svolta per il suo futuro.

Durante il programma ebbe la fortuna di ballare con due componenti della prestigiosa accademia di danza contemporanea Parsons Dance Academy, venendo successivamente selezionata dal fondatore per farne parte, fino al 2019. Nel 2017 fu persino nominata per uno dei premi più importanti al mondo per quanto riguarda la danza ed il teatro, i Clive Barnes Awards.

Elisa, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Fore sei tu”, ha scelto proprio la ballerina professionista per accompagnare la sua interpretazione nella serata delle cover. Sulle note di “What a feeling“, per un tributo al film “Flashdance”, le due si sono esibite in uno spettacolo che ha incantato tutta Italia.

Elena D’Amario lascia Sanremo

La sua coreografia, ad accompagnare l’esecuzione del brano da parte di Elisa, ha raccolto molta ammirazione da parte del pubblico. Ma dopo aver infiammato il palco dell’Ariston sulle note di “What a feeling“, per un tributo a Flashdance con tanto di scaldamuscoli, per Elena D’Amario è giunto il momento di lasciare Sanremo, con il ricordo di questa favolosa avventura.

Il particolare saluto della ballerina professionista non è affatto comune, catturato dallo scatto che la ritrae in ascensore prima di partire. Cinge ancora il mazzo dei fiori caratteristici della bellissima città ligure, mentre con un outfit seducente si cimenta in una spaccata che lascia i fan totalmente interdetti.

Una posa simpatica, che assume con evidente disinvoltura mentre preme il tasto, provocando così non poca ironia da parte degli utenti, che non potevano risparmiare i commenti sulla difficoltà di riproduzione della stessa postura. Non mancano ancora i complimenti per l’esibizione svolta nel corso della serata delle cover, per il suo straordinario talento ed il fascino irresistibile.