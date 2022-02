Valanga travolge due uomini: morto un sessantottenne

Tragedia nella valle di Goms, nel Canton Vallese, nella zona di Reckingen: una valanga ha travolto due uomini; uno non è riuscito a scamparla

Triste bilancio di fine settimana in Svizzera: sono quattro gli uomini che, durante una camminata escursionistica, hanno visto precipitare una valanga. Due uomini ne sono stati direttamente travolti mentre gli altri due hanno fatto di tutto per aiutare i malcapitati a liberarsi dalla neve. Uno dei due è rimasto ferito.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’altro dei due: un italiano sessantottenne che, nonostante i soccorsi, è deceduto sul posto. Il suo compagno, invece, che ha riportato ferite, è stato rapidamente trasferito dall’Air Zermatt all’ospedale di Visp per ricevere le opportune cure.

Svizzera: valanga travolge due sciatori nella valle di Goms

Incidente nel Canton Vallese, nella valle di Goms – zona di Reckingen – in Svizzera ieri pomeriggio: una valanga si avventata contro quattro sciatori, due dei quali ne sono rimasti direttamente travolti tra lo sgomento dei compagni che si sono affannati per ritrovarli e liberarli dalla neve. Inutili tuttavia i soccorsi per uno di loro: un pensionato italiano sessantottenne, Piercarlo Cesati.

Intorno alla 15.15 di ieri pomeriggio, in località Blinne, i quattro stavano effettuando una camminata escursionistica quando la valanga si è distaccata. Nonostante il pronto intervento da parte degli altri due sciatori, che si sono prodigati per metterli in salvo, il sessantottenne è deceduto sul posto mentre l’altro è rimasto gravemente ferito e quindi ricoverato presso l’ospedale di Visp.

La vittima si chiamava Piercarlo Cesate; si tratta di un sessantottenne che era solito intraprendere con i suoi amici gli stessi percorsi dell’Alto Vallese che, questa volta, gli sono stati fatali. L’uomo era un ex autista delle autolinee Comazzi che, da pò di anni, era andato in pensione. Una tranquilla giornata di sole, purtroppo, si è trasformata in sciagura inaspettatamente.

Attoniti anche i suoi ex colleghi di lavoro così come tutti i concittadini che hanno appreso la triste notizia.