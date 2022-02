“Di un altro livello”, Elisa Visari sul letto in lingerie esalta le trasparenze: il manicomio più totale – FOTO

Elisa Visari accende definitivamente la passione del weekend con uno scatto da arresto cardiaco nella più completa intimità: spettacolo!

Una delle attrici più rinomate dell’ultimo periodo non può che essere, Elisa Visari. L’ex modella ha fatto impazzire migliaia di followers davanti agli schermi dei social network.

In pochi si aspettavano una prestazione di così alto livello che la annovera senza minimo dubbio tra le personalità più effervescenti del momento.

Tra le esperienze personali e professionali, Elisa può vantare un ottimo curriculum. Basta pensare alle partecipazioni al fianco di registi del calibro di Gabriele Muccino, nel film “A casa tutti bene”, giusto per citarne qualcuno.

Anche in amore le cose sembrano andare a gonfie vele. Durante i trascorsi e le esperienze in ambito sentimentale, l’artista romana ha incontrato il tanto agognato ‘principe azzurro’ che sognava da tempo. Il suo nome Andrea Damante, dj e producer di alta considerazione in Italia

Elisa Visari manda i fan in tilt: la posa in intimo sul letto fa impazzire

