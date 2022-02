Sanremo 2022. Cosa dicono i dati auditel della quinta e ultima serata della kermesse canora e come sono andati gli altri programmi? Scopriamo insieme i risultati

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 5 Febbraio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Rai Uno ha proposto la serata finale della 72esima edizione del “Festival di Sanremo” presentata da Amadeus affiancato dalla co-conduttrice Sabrina Ferilli. I vincitori sono stati Mahmood e Blanco con “Brividi”. Rai Due ha trasmesso il film thriller “Il lato oscuro della mia matrigna” del 2017 con Sofia Vassilieva, Kristy Swanson, Logan Huffman. Su Rai Tre è andato in onda il film commedua “La truffa dei Logan” con un super cast formato da Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig e Sebastian Stan.

Canale 5 ha deciso di non competere sportivamente con la concorrenza: salta la puntata consueta di “C’è posta per te” ma è stato portato all’attenzione del pubblico il film “Matrimonio a Parigi” con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini. Su Italia 1 è andata in onda la pellicola d’animazione “Il viaggio di Arlo”. Su Rete Quattro il film “007 – Il mondo non basta” con Pierce Brosnan nei panni del famoso agente segreto britannico.

Sanremo 2022. Ascolti tv del 5 Febbraio 2022: com’è andata la serata conclusiva del Festival in termini di auditel?

La finale del Festival di Sanremo 2020 (il primo con la gestione Amadeus) è stata vista da 11.477.000 spettatori con il 60.6% di share. La prima parte (dalle 21:32 alle 23:52) registrò 13.638.000 spettatori con il 56,8 share. La seconda parte (dalle 23.57 alle 01:59) ebbe un calo a causa del fascia oraria tarda, 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share.

La quinta e ultima serata dell’anno scorso (Festival di Sanremo 2021) ha registrato una media di 10.715.000 spettatori con uno share pari al 53,5%. La prima parte (dalle 21.23 alle 23.50) è stata vista da 13.203.000 spettatori (49,9% di share), mentre la seconda (dalle 23.55 alle 01.59) ha ottenuto 7.730.000 spettatori (62,5%).

La finale del Festival 2022, invece, è stata vista da 13.380.000 spettatori pari al 64.9%% di share. La prima parte dalle 21:22 alle 23:54 è vista da 15.660.000 spettatori con il 62.05%, mentre la seconda parte dalle 23:58 alle 1:48 è seguita da 10.153.000 spettatori con il 72.09%.

Scopriamo gli altri dati:

