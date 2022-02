Sangiovanni, Amadeus chiude gli occhi ma poi ci resta male: “Toglimela di dosso” Ariston sconvolto FOTO

Sangiovanni ha deciso di fare una sorpresa ad Amadeus in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo: “Chiudi gli occhi che ti ho portato una cosa”

Sangiovanni è uno dei cantanti in gara di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo esordio è avvenuto lo scorso anno quando ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha riscosso un grandissimo successo, diventando in tempo record un vero e proprio fenomeno dei giorni nostri. L’arrivo a Sanremo è stato poco imprevedibile ma ha colpito comunque tutti.

In gara ha presentato il brano “Farfalle”, che in questi giorni è stato molto ascoltato ovunque sui social. Oltre ad aver conquistato tutti con la sua musica, ci è riuscito anche con la sua simpatia e la sua leggerezza. Sangiovanni ha a malapena diciannove anni, dietro al suo talento si nasconde un ragazzino allegro e pieno di voglia di fare e di divertirsi.

Sangiovanni, l’inaspettata sorpresa ad Amadeus durante l’ultima serata di Sanremo

Questa sera ha deciso di giocare un po’ con Amadeus. Poco prima del Festival è andato in onda l’attesissimo derby Inter – Milan, e per questo il diciannovenne è salito sul palco con qualcosa nascosto dietro la schiena. “Ama, voglio farti una sorpresa, però devi chiudere gli occhi“.

Il conduttore, gentile come sempre, lo ha assecondato. Intanto, Sangiovanni gli ha messo la sciarpa del Milan attorno al collo. Tutti sanno che la squadra del cuore di Amadeus è l’Inter, infatti in platea è scoppiato il panico, motivo per cui Amadeus ha riaperto gli occhi e incredulo ha chiesto al cantante in gara di togliergli subito la sciarpa da dosso.

In ogni caso, Amadeus si è divertito con questo scherzo e ha lasciato il palco con il sorriso, lasciandogli spazio per cantare il suo brano.