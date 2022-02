Emma mostra a tutti il look indossato ieri sera al Festival di Sanremo ed in un attimo i social impazziscono. Regina di seduzione

Si fa sempre più vicina la finalissima di Sanremo. Tra gli artisti in gara Emma, accompagnata da Francesca Michielin a dirigere l’orchestra e ieri sera, nella serata delle cover, con lei sul palco nella meravigliosa performance del brano di Britney Spears.

Con “Baby one more time” le due cantanti hanno letteralmente conquistato l’Ariston con una esibizione che ha rapito per intensità vocale e per coordinamento in una mini coreografia tra asta del microfono, mani, spalle e poco altro.

Il ritorno di Emma al Festival di Sanremo, dopo la sua vittoria, è stato accolto molto bene dai suoi fan e anche se, al momento, la cantante non è tra le prime posizioni in classifica, la sua canzone, “Ogni volta è così” è tra le più amate. Oggi alcuni scatti del look indossato ieri sera ed in un attimo il web è esploso.

Emma regina di seduzione: inquadrature pericolose. Le FOTO

PER VEDERE LE FOTO DI EMMA VAI SU SUCCESSIVO