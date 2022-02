Avrebbe compiuto 64 anni: Fabrizio Frizzi sempre nel suo cuore, gli auguri commossi della giornalista – FOTO

Nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla sua morte, continua ad essere presente nel pensiero di amici e colleghi che gli hanno voluto bene.

La morte il 26 mar 2018 a Roma per un’emorragia celebrale che ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non solo la famiglia che lo stava accudendo ormai da qualche tempo.

Fabrizio Frizzi lasciato però un vuoto tale nel cuore di tutti che nonostante siano ormai trascorsi quasi quattro anni dalla sua dipartita, sembra ancora ieri il giorno in cui la compagna Carlotta Mantovan era stretta a lui in abito bianco in quella luminosa giornata dell’ottobre 2014.

Ieri il celebre conduttore avrebbe compiuto 64 anni e sul web sono esplosi commenti di ogni genere per rendergli onore e merito per quanto ha saputo donare nella sua vita.

Fabrizio Frizzi omaggiato sui social, la dedica di Rita Dalla Chiesa

Ieri 5 febbraio, nasceva 64 anni fa Fabrizio Frizzi. Sorriso gentile e animo buono, dolce e premuroso capace di donare a tutti sempre la parola giusta al momento giusto.

La carriera del conduttore televisivo è iniziata nella radio nel 1976, dobbiamo però attendere il 1982 per vederlo in tv su “Tandem” in onda su Rai 2.

Da lì poi è stata tutta una giostra in salita: in molti ricorderanno la sua presenza fissa per 15 edizioni consecutive a “Miss Italia”, e poi in quiz show come “L’eredità”, “I fatti vostri”, “I Soliti Ignoti”, “Scommettiamo che..?” e “Domenica In”.

Ha combattuto per la sua famiglia, per Carlotta e per la figlia Stella fino alla fine, ma quell’emorragia celebrale improvvisa arrivata in seguito a una leggera ischemia avuta qualche mese prima non gli ha lasciato scampo. Sui social la frase più ricorrente ieri è stata una sola: “Auguri Fabrizio, ci manchi”.

Non dimentichiamo però la dedica romantica che gli ha posto anche Rita Dalla Chiesa con cui ha avuto una lunga relazione di 15 anni (di cui 10 di matrimonio, 1992-2002) prima di Carlotta. La giornalista nelle stories ha infatti pubblicato una foto del mare in cui ha scritto “5 febbraio” e gli smile di una torta e una rosa rossa.