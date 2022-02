“L’Eredità”, Flavio Insinna nel mirino: qualcosa non convince i fan

“L’Eredità” torna al centro del mirino, cosa è successo nel corso di una delle ultime puntate? Un dettaglio ha fatto infuriare il pubblico

“L’Eredità” è uno dei programmi più noti della televisione italiana, il quiz è molto seguito dal pubblico che mentre è intento a cucinare la cena si rilassa e diverte insieme a Flavio Insinna e ai concorrenti.

Non è la prima volta, però, che la trasmissione finisce nel mirino per una serie di episodi che hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori. In una delle ultime puntate è successo qualcosa di inaccettabile.

“L’Eredità”, il concorrente sapeva già tutto

Secondo quanto si legge su Twitter attraverso alcuni commenti di utenti appassionati di “L’Eredità”, in una delle ultime puntate un concorrente sarebbe già stato a conoscenza delle risposte del quiz.

Tale episodio si sarebbe verificato durante una parte del quiz, quella che prevede di indovinare la parola misteriosa con l’aiuto di poche lettere che vanno a comporre il vocabolo vincente. Sembra che il concorrente abbia anticipato il termine prima che venisse rivelato nella domanda successiva.

I telespettatori non hanno potuto fare a meno di commentare tale situazione, dal momento che in televisione si è percepito imbarazzo sia dal partecipante che dal conduttore.

Flavio Insinna, però, ha cercato di non dare troppo nell’occhio ed ha continuato a testa alta il quiz con il suo modo di fare e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono.

Polemiche, discussioni, commenti negativi non sono mancati ed i fan del programma hanno dato vita ad una vero e proprio caos mediatico. Sono in tanti a sostenere che il quiz sia truccato, visto che come abbiamo anticipato, non sarebbe la prima volta che si presenta una fatto del genere. A questo punto, gli autori dovranno correre ai ripari prima di cadere in una bufera senza precedenti.

Nonostante tutto, il numero di ascolti e share non sembra essere sceso, anzi il programma ottiene sempre ottimi risultati.