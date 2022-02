Tomaso Trussardi fa chiarezza: tutta la verità sull’addio a Michelle Hunziker e sui tradimenti

Dopo l’annuncio ufficiare della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, l’imprenditore ha fatto chiarezza sull’accaduto.

La fine del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha acceso i riflettori, catalizzando l’attenzione nelle ultime settimane. Intere pagine di gossip sono state dedicate all’addio della coppia, molto amata dal pubblico, ripercorrendone la storia e ipotizzando le ragione determinanti di questo addio, annunciato con una nota ufficiale pubblicata sull’Ansa.

Tra chi ha teorizzato che a mettere in crisi la coppia sia stato un riavvicinamento di Michelle e l’ex Eros, chi invece pensava che un’altra donna sia entrata nel cuore del 48enne, tutto questo è stato poi smentito.

A fronte della continua fuga di notizie sulla rottura tra i due, da dieci anni insieme, a fare chiarezza è stato l‘imprenditore stesso. Stufo degli incessanti rumors ha spiegato le vere ragioni dietro la fine della storia con la showgirl svizzera.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: la verità sul loro addio

Nell’ambito di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Tomaso ha rivelato come non sia stata una terza persona la ragione della fine della sua relazione con Michelle.

A portare alla chiusura della loro storia è stato lo scemare della passione. Sposati il 10 ottobre 2014, genitori di Sole e Celeste, quello che era nato come un travolgente amore si è poi spento lentamente, anno dopo anno.

Un triste risvolto che ha portato entrambi a prendere la decisione più difficile: lasciarsi. Nonostante questa fosse l’unica via percorribile, evitando così alle figlie di vivere con due genitori scontenti, l’imprenditore non ha nascosto il suo dispiacere per la situazione.

Dispiacere che sarebbe condiviso anche della showgirl svizzera che da mesi non si mostrava al suo fianco. D’altronde anche se voluta, ogni fine è sempre dolorosa.

Prima dell’annuncio ufficiale qualche sospetto su una crisi tra i due era nell’aria. Michelle aveva infatti trascorso le vacanze natalizie in montagna al fianco dell’amica Serena Autieri. Di Tomaso invece nessuna traccia, poi il triste epilogo.