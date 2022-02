La dedica di Michelle Hunziker non sembra lasciare dubbi ai suoi fan. Questo potrebbe essere il primo passo verso uno scoppiettante ritorno di fiamma.

A quasi un mese di distanza dal giorno in cui la conduttrice, Michelle Hunziker, annunciò pubblicamente la fine della sua storia d’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi, un nuovo indizio avrebbe presentato ai suoi fan le carte giuste per una possibile ritrattazione della loro comune decisione di separarsi.

In stretta correlazione con la messa in onda della settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, quanto dei suoi corrispettivi successi musicali, la simpaticissima Michelle si sarebbe voluta affidare, preda del suo istinto, alle note di uno di questi ultimi. E, forse mai come ora, pronta ad esporsi in un secondo ed ancor più risonante appello. Dalle premesse che, sin da subito, si sarebbero presentate al suo pubblico in rete come la possibilità di recuperare il suo sogno romantico.

“Ti vorrei…” Michelle Hunziker la dedica romantica che lascia presagire il ritorno. Che emozione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tomaso Trussardi e Aurora, dopo la separazione il dettaglio che dice tutto: “Continuo a usare..”

Che le dinamiche tra Michelle e l’amministratore delegato, almeno nel corso di quest’ultima decade, siano riuscite a far sognare i loro fan più affiatati non vi sono dubbi. E dunque, per tal ragione, le speranze dei loro sostenitori non accennerebbero a voler lasciarsi morire così facilmente. Neppure dopo la distanza, fisica e non, ad oggi ben dimostrata da entrambe le controparti della coppia.

Ad attirare l’attenzione a tal proposito, poche ore fa, è stato l’ultimo intervento in diretta di Michelle. L’ex conduttrice nella passata edizione del “Festival” ha desiderato condividere, attraverso il suo profilo suo profilo Instagram, quella che avrebbe immediatamente rappresentato, per molti, una potenziale prova di una volontà di avvicinarsi nuovamente a Tomaso.

Michelle si è lasciata andare dopo aver ascoltato uno dei brani in vetta alle classifiche dell’Ariston. Si tratta della canzone presentata dalla coppia di artisti composta dal giovanissimo Blanco e dal suo attuale partner in scena, Mahmood. Dunque, a suon di “Brividi“, Michelle ha condiviso un video in cui è riportata la strofa centrale del brano più ascoltato nella storia di Spotify in una sola giornata. “I love this song…“, avrebbe infine aggiunto Michelle in didascalia, senza nascondere un barlume di turbamento nel suo sguardo quando la coppia intona la seguente frase: “E ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta ha occhi solo per lui: “Il migliore che potessi desiderare” – FOTO

Un comportamento che, enfatizzando la scelta del ritornello, potrebbe non essere casuale. Rievocando perciò, almeno secondo il parere di molti fan, i momenti trascorsi accanto al suo Tomaso.