Gianni Morandi, il suo arrivo a Domenica In dopo il Festival di Sanremo ha spiazzato tutti: in modo particolare la conduttrice Mara Venier

Mara Venier ha dato il via alla domenica più attesa dell’anno, quella che viene subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Appena la competizione musicale si conclude, Mara saluta tutti i cantanti in gara al Teatro Ariston dove si sposta Domenica In. Anche oggi abbiamo avuto modo di riascoltare le canzoni di tutti, tra cui quella di Gianni Morandi.

Nel corso di questa domenica abbiamo vissuto tantissime emozioni insieme a Mara, è stato tutto molto bello e toccante, fino a che non è arrivato Gianni Morandi a portare un po’ di allegria al Teatro Ariston. La sua canzone si è classificata terza al Festival la scorsa sera, una incredibile soddisfazione che non si aspettava ma neanche pretendeva, infatti era molto deciso a dare spazio ai giovani e non si aspettava di arrivare sul podio.

Gianni Morandi bacia Mara Venier a Domenica In. La reazione: “Ma sei pazzo?”

Gianni, appena arrivato all’Ariston, ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: ha dato un bacio a Mara. La conduttrice, con gli occhi sbarrati, si è allontanata subito e gli ha detto: “Sei impazzito?”. Lui, col sorriso, ha risposto senza alcuna esitazione: “Perché, cosa c’è di male? Ti ho solo dato un bacio. Ti preoccupi per Nicola? Lui dov’è?”. Mara gli ha spiegato che Nicola è all’estero, al che ha deciso di approfittarne anche Teo Teocoli, che le ha rubato un bacio subito dopo di lui.

Ha provato a baciarla anche Christian De Sica, ma a quel punto Mara Venier è scappata dal palco pur di evitare che succedesse, ma non è riuscita a respingere i loro abbracci.

Poco prima di andare via, Gianni Morandi ha salutato Mara nuovamente con un bacio. A quel punto, la padrona di casa ha deciso di non protestare ed è rimasta in silenzio, limitandosi a sospirare incredula per l’intraprendenza del suo amico.