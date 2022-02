Fabrizio Frizzi, la prima volta in cui si innamorò in tv: lei non è la Mantovan

Fabrizio Frizzi e il primo amore: nacque in televisione e non ebbe nulla a che fare con Carlotta Mantovan, ma lei non ne fu mai gelosa.

Tutti ricordiamo il matrimonio tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, avvenuto negli anni ’90 in fretta e furia. I due, infatti, si erano conosciuti una manciata di anni prima durante le registrazioni del programma televisivo “Pane e marmellata”. A quei tempi Rita era già sposata con un carabiniere, Roberto Cirese, e con lui aveva avuto la prima figlia Giulia.

Il matrimonio tra Rita e Roberto terminò in rovina, e purtroppo anche con Frizzi l’amore non durò a lungo. Dalla Chiesa e Frizzi divorziarono nel 1998 a causa di un tradimento.

Il primo amore di Fabrizio Frizzi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alberto Matano ammette la difficile verità davanti a tutti: “Io l’ho scoperto subito”

Rita Dalla Chiesa raccontò la fine del matrimonio con Fabrizio durante un’intervista rilasciata a Domenica In nel 2019, poco dopo la scomparsa di Frizzi. “Il nostro lavoro ci porta a stare sempre fuori casa, ci si vedeva poco” disse Rita. “Stavamo insieme dal 1983 e ci siamo sposati nel 1992, ma un giorno ci fu qualcosa di cui mi resi conto e capii che qualcosa non andava, noi donne abbiamo un sesto senso”. Pare infatti che Fabrizio si fosse innamorato di un’altra donna: Graziella De Bonis, una corista di Domenica In.

Fabrizio Frizzi non parlò mai del tradimento, e ancora oggi non si può dire con certezza che quella con Graziella sia stata una storia vera. Purtroppo, però, il dubbio bastò per mettere fine alla storia d’amore con Rita: “Sai, quando l’amore è grandissimo e anche un solo pizzico viene meno, crolla tutto” raccontò lei anni dopo. Nonostante tutto, però, i due rimasero legati da un profondo senso di rispetto e ammirazione. “Pensai che era giusto vivesse la sua vita, in fondo si era preso cura di me e di Giulia quando era giovanissimo” ha concluso la Dalla Chiesa nel 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> GF Vip: chi è Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro?

Gli ultimi anni della sua vita Fabrizio Frizzi li ha trascorsi con l’ultima moglie e suo grande amore, Carlotta Mantovan, e con la figlia Stella. Nonostante il passato del conduttore, Carlotta non ha mai dimostrato di essere una moglie gelosa, e Rita continuò a frequentare l’ex marito per motivi di lavoro.