Bianca Guaccero, lo sguardo che tutto osserva: “Io vi vedo” – FOTO

Bianca Guaccero da’ appuntamento ai suoi fan in maniera speciale e li ‘avverte’ su Instagram, la conduttrice come sempre strappa applausi

Negli anni, si è affermata come una delle attrici di maggior successo e come una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Bianca Guaccero continua a strappare applausi ed è ormai uno dei volti di punta della Rai.

La showgirl pugliese, che pochi giorni fa ha compiuto 41 anni, mette in mostra come sempre una grande professionalità, oltre che un modo di fare verace e un fascino davvero notevoli. Su Instagram, ha un seguito di fan piuttosto nutrito (oltre 769mila followers), che la seguono davvero con grande affetto.

A sua volta, Bianca tiene all’ammirazione dei suoi fan, con i quali mantiene un ottimo rapporto. Senza prendersi troppo sul serio, ma con tanta autoironia, la Guaccero è una vera e propria star sui social e anche sul piccolo schermo ottiene tanto in termini di ascolti e di riconoscimenti da parte degli ammiratori.

Bianca Guaccero, l’annuncio carico di sorprese e l’espressione irresistibile

Dopo il Festival di Sanremo, il suo programma, ‘Detto fatto’, su Rai Due, torna con una nuova puntata e con tante sorprese proprio a tema Festival, come annunciato dalla stessa Bianca. Grande curiosità per gli appassionati del programma, che grazie alla verve e alle trovate della esuberante pugliese non si annoiano mai.

La Guaccero strizza poi l’occhio ai suoi ammiratori tra il pubblico maschile, con una espressione perplessa che però su di lei diventa estremamente seducente. A modo suo, cerca di assicurarsi di avere sempre la loro attenzione: “Io vi vedo!”.

Like e complimenti si sprecano, per uno dei volti in assoluto più amati della tv e assolutamente trasversale. Bianca conquista anche per la sua spontaneità a cui non si può resistere, il suo modo di empatizzare con il pubblico le da’ decisamente una marcia in più.