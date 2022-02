Sanremo 2022 sotto accusa. Nuovi retroscena scatenano il caos: “Una pagliacciata”

La partecipazione di Fiorello a Sanremo 2022 non sarebbe andata giù a molti che hanno aspramente criticato il noto showman.

“Sanremo 2022”, sono passati due giorni dalla finale che ha decretato il vincitore di quest’ultima edizione, il duo formato da Mahmood e Blanco con il clamore del pubblico, d’accordo per questo primo posto. Ma ciò nonostante continuano i dissapori per questa kermesse campione di ascolti.

Un Festival che ricorderemo per tanti edizioni, per la rinascita, per un gruppo di artisti che ha partecipato con tanta voglia mettendoci corpo ed anima. Ma qualcosa non ha convinto, anche nei più grandi successi si cela un’ombra. Su Sanremo critiche ed attacchi pesanti che tuonano sul web prendendo di mira uno dei protagonisti.

Ombre sul Festival di Sanremo 2022: di mira il noto showman

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Matteo Berrettini, avete mai visto la fidanzata? Anche lei è una campionessa ed è…

Tra i protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo c’è lui, Fiorello. Il noto showman siculo si è lanciato in una serie di gag che accompagnavano il Festival e al contempo ben si intrecciavano ad Amadeus con cui basta poco per capirsi, anche con lo sguardo espressione di un’amicizia che dura da 35 anni.

A Fiorello tutto è concesso, il direttore artistico lo conosce bene e quindi gli lascia carta bianca, precisazione già fatta più volte dai diretti interessati. Ma qualcuno avrebbe per nulla gradito lo sketch inerente ai vaccini, questione ancora molto tesa in Italia per il rifiuto di una grossa fetta della popolazione, chiamati “No Vax”.

Fiorello muoveva il braccio e affermava “Attenzione, è il vaccino, sono i poteri forti, è il grafene…” questa sarebbe la battuta che ha scatenato il putiferio. Per nulla leggere le frasi che hanno proferito nei confronti dello showman trovando la scenetta di cattivo gusto.

“Chi ha liberamente scelto di non fare il vaccino lo ha fatto consapevolmente e nel rispetto della Costituzione…è un atteggiamento che non giova alla serenità del Paese” questo è solo uno stralcio di quanto dichiarato da Fabrizio Nusca, promotore di Libera Scelta definendo il tutto una vergogna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Stefano Bettarini “50 anni” in bilico tra dissapori e successi: dal calcio ai segreti con Simona a “Ballando Con Le Stelle”

Non ci va più leggero Marco Liccione, leader del movimento No Green Pass: “Da Fiorello una pagliacciata… pagato anche da quelli che ha messo in ridicolo…”. Una questione ancora irrisolta, un’ironia che non è stata compresa evidentemente al 100% e che ha lasciato aperti numerosi fraintendimenti.