Matteo Ranieri, nello studio di Uomini e Donne, ha subito l’ennesima delusione d’amore. Maria De Filippi ha deciso di intervenire ed aiutarlo

Matteo Ranieri è uno degli attuali tronisti di Uomini e Donne. Lo scorso anno è entrato a far parte della famiglia del programma come corteggiatore di Sophie Codegoni. La sua dolcezza e la sua bontà fece breccia nel cuore della giovane tronista, che decise di sceglierlo. La loro relazione, però, è durata solo poche settimane e Maria De Filippi ha deciso di offrirgli il posto da tronista per questa nuova stagione.

Matteo si è fatto spazio nel cuore dei telespettatori poco a poco, e anche questo suo percorso come tronista sta rischiando di andare piuttosto male. Tutto è cominciato quando Armando Incarnato, partecipante del trono over, ha cominciato ad interessarsi ad alcune sue corteggiatrici e a metterlo così in difficoltà. Nelle ultime puntate, Armando si è avvicinato anche a Denise.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri becca l’ennesima batosta: scoppia il panico in studio

La redazione ha intercettato la loro conversazione vicino alla macchinetta del caffè e l’ha mandata in onda. Nell’audio, Armando ci prova con Denise e lei sembra piuttosto combattuta. Matteo, innervosito, è andato a sedersi dicendo di non farcela più: “Mi manca l’aria“. Denise, invece, vedendosi attaccata su più fronti, ha lasciato lo studio in lacrime.

Matteo si è sentito in dovere di seguirla per vedere come stava. Maria ha provato a fermarlo, dicendogli di pensare a se stesso perché è lui la vera vittima di questa situazione. In ogni caso Matteo, che comunque si è sentito stupido per il suo bisogno di andare a rassicurare la corteggiatrice, ha deciso comunque di lasciare lo studio per seguirla. Non sono serviti a nulla gli inviti di Maria di tornare a sedersi e stare tranquillo, perché non aveva fatto niente di male e non aveva motivo per andarle dietro.

“Lei non ha 18 anni, è una donna di 29 e se Armando si avvicina, non è così difficile mandarlo via” gli ha fatto presente la padrona di casa.