Un cadavere tra le aiuole: l’agghiacciante scoperta vicino ai binari del tram

Il macabro rinvenimento è avvenuto nella capitale, nei pressi della zona Monteverde, tra i cespugli che separano la corsia Gianicolense.

Agghiacciante scoperta nella capitale, nella zona Monteverde, a ovest del centro storico di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano Roma Today: ieri sera, venerdì 11 febbraio, è stato rinvenuto un cadavere vicino ai binari del tram. Il notiziario specifica l’orario del macabro ritrovamento in tarda serata, intorno alle 22:00. Stando a quanto si apprende dal media locale, la vittima è stata investita dal convoglio.

NON PERDERTI ANCHE >>> Tragedia familiare, lite sui voti a scuola: un 15enne uccide i genitori e il fratello

Paura a Roma: un cadavere tra le aiuole vicino ai binari del tram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monteverde Roma (@monteverderoma)

Il cadavere è stato individuato dietro dei cespugli; nello specifico tra le aiuole vicino ai binari del tram, a metà tra le corsie della Gianicolense, nella zona di Monteverde. Secondo i primi elementi riportati dal quotidiano locale, il caso appare un investimento: la vittima sarebbe stata investita dal convoglio in direzione Casaletto all’altezza di piazza san Giovanni di Dio, Monteverde Vecchio; all’incidente avrebbe poi conseguito l’interruzione del servizio pubblico, come dichiarato e comunicato dall’azienda competente Atac.

Sul posto sono accorse le volanti della polizia di Stato, seguite dalle vetture della polizia di Roma Capitale e da quelle forze dell’ordine. Al momento risulta ignoto nome e l’identità del presunto responsabile dell’omicidio, apparentemente colposo. In merito, le autorità hanno dichiarato il prosieguo delle indagini per ulteriori accertamenti sul caso: l’inchiesta è presieduta dalla polizia di Stato del commissariato San Paolo. Tra le ipotesi avanzate dagli investigatori avanza la pista dell’investimento inconsapevole: secondo gli elementi ufficiali riportati da Roma Today, il conducente del tram potrebbe non essersi reso conto dell’impatto.

L’ultimo aggiornamento conferma la pista sopra menzionata: il giallo è stato risolto grazie alla compatibilità di alcune tracce ematiche della vittima su un convoglio Atac fermo al capolinea di Casaletto. La ricostruzione finale colloca l’investimento a un tempo imprecisato, ma sicuramente a poche ore precedenti al rinvenimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tecnico di laboratorio si accascia e muore a scuola: a lanciare l’allarme gli studenti

Interrogato dalla polizia, il conducente del tram ha confessato di non essersi accorto dell’impatto.