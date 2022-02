Pierre Casiraghi è legato a Beatrice Borromeo dal 2008. Mamma dei suoi splendidi figli, lo ha influenzato portandolo a una svolta di vita che sta catalizzando l’attenzione del globo.

Occhi azzurri, folta chioma bionda, portamento da principe. Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è conosciuto non solo per il suo fascino e la sua regalità, ma anche per la sua storia con Beatrice Borromeo. Modella e giornalista italiana fin dal primo sguardo ha fatto battere il cuore del reale monegasco.

I due si sono conosciuti nel 2008 nell’ambito del Festival di Cannes: appena ha visto la Borromeo, il figlio di Carolina ha capito subito che sarebbe diventata sua moglie. Dopo otto anni da quell’incontro si sono uniti in matrimonio nel 2015 per poi dare alla luce i figli Stefano e Francesco.

La loro magica intesa li ha accompagnati anno dopo anno tanto che oggi formano una delle coppie reali più belle a livello globale. Innamoratissimo della sua Beatrice, Pierre ne è stato inoltre influenzato approdando in una nuova avventura.

Pierre Casiraghi influenzato da Beatrice: svolta inaspettata

Solo poche settimane fa Pierre Casiraghi e Beatrice hanno catalizzato l’attenzione mostrandosi affiatati e stilosissimi a Parigi durante le sfilate di Alta Moda.

Fin da giovanissima Beatrice è stata immersa in questo mondo calcando prestigiose passerelle e collaborando con le Maison più conosciute sulla faccia della terra, portando avanti la carriera di modella al fianco di quella di giornalista.

Nominata la reale più elegante d’Europa, la sua passione per la moda ha influenzato il marito tanto che anche lui è entrato in questo settore. Da pochi mesi il Royal è diventato global ambassador di Dior proprio come la moglie, scelta un anno fa quale volto della nota casa di moda.

Se in passato era Carolina, oggi testimonial di Chanel, l’appassionata di fashion nella famiglia monegasca, anche Pierre, imprenditore e velista nella vita, è entrato in questo comparto.

Il nipote di Grace Kelly, alla stregua della compagna, è così diventato un‘icona di stile globale: la coppia alle sfilate parigine ha conquistato tutti sfoggiando look elegantissimi e tutto il loro charme.