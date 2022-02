La fantastica co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022 si è raccontata, durante la puntata del programma ‘Verissimo’.

La strepitosa presentatrice televisiva Silvia Toffanin ha accolto in studio un’ospite speciale, ovvero la famosa attrice e regista teatrale italiana Drusilla Foer (pseudonimo di Gianluca Gori).

Drusilla Foer ha raccontato un po’ della sua vita privata e lavorativa al pubblico e ai telespettatori del talk show Verissimo.

La conduttrice le ha domandato: “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e viceversa. Dietro di te chi c’è?”. Lei ha prontamente risposto dicendo: “C’è un ometto. Uno che ha il mio stesso cognome, ma sicuramente non le mie stesse origini. Ci devo convivere…”.

Successivamente è stato trattato l’argomento della sua spiccata personalità: Drusilla, infatti, è una donna di classe, posata, raffinata e con un bel portamento. La Foer ha spiegato di essere una nobildonna sia di fatto, perché sua nonna ha un titolo nobiliare, che nei modi di fare e nell’animo.

Drusilla Foer apre il suo cuore agli italiani: “Mi definiscono una donna da salotto, ma io scelgo di stare in cucina”

“Molti mi definiscono una donna da salotto, ma io scelgo sempre di stare in cucina” Sono state queste le parole utilizzate da Drusilla per descrivere la sua personalità in modo simpatico, ironico ed efficace.

Spostandoci poi al tema “Sanremo”, la Foer ha raccontato il seguente aneddoto: “Molti mi dicevano che soprattutto alla fine mi sarei sentita male, mi sarei agitata”. Subito dopo ha proseguito spiegando che, in realtà, si è sentita libera di essere se stessa.

Raccontando di sé, Drusilla Foer ha infine affermato di essere una persona che si nutre di tutto ciò che la vita offre, che gioisce dell’affetto e della comprensione e che ascolta molto gli altri.