Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: tutti si chiedono se siano fidanzati o meno. Ora è lui che svela la verità sul loro rapporto

Sono alcuni dei protagonisti più amati della fiction Rai Don Matteo ed i loro personaggi li hanno portati anche sul palco del Festival di Sanremo. Parliamo di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che nel fortunato programma di Rai 1 che ha avuto come protagonista indiscusso Terence Hill che quest’anno sarà sostituito da Raul Bova, interpretano la Capitana Anna Olivieri e il PM Marco Nardi.

All’Ariston hanno conquistato tutti con un dialogo a due composto da alcune delle frasi più celebri della canzone italiana. Una proposta fresca, innovativa che è piaciuta molto al pubblico in sala e a casa. Una piece teatrale a tratti esilarante e a momenti dolce e romantica. Insomma, i due sono abituati a recitare la coppia e a Sanremo non hanno di certo sfigurato.

Ma nella vita reale, tra i due cosa c’è? Sono di questi giorni le voci che vorrebbero Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico insieme anche nella vita privata. È davvero così? Per la prima volta parla proprio l’amato attore.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: la verità sul loro rapporto

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono per tutti i due fidanzati di Don Matteo. Per il loro ritorno sul piccolo schermo, insieme a tutti gli altri protagonisti della serie con l’arrivo anche di Raul Bova, c’è grande attesa. Il pubblico a casa adora seguirli e ritrovarli insieme anche a Sanremo è stata una piacevole sorpresa.

Ma i due in che rapporti sono? Un’intesa artistica che permette loro di lavorare bene sul set e niente più o c’è qualcos’altro che li unisce anche fuori dal set? Il gossip impazza e molti assicurano che tra i due c’è molto di più che una bella amicizia.

In seno a Sanremo Maurizio Lastrico ha detto la sua: “Tra me e Maria Chiara c’è una chimica bellissima, c’è qualcosa di particolare e speciale che non ha un nome preciso – ha spiegato l’attore a FQMagazine all’indomani della sua esibizione all’Ariston – È una persona speciale per me ma non ha un nome questa cosa. Io mi sento fortunato di avere incontrato una persona come lei”.

Una dichiarazione che lascia intendere qualcosa di più? L’attore ci va cauto e al giornalista che gli chiede se le sue parole sia una dichiarazione d’amore specifica: “A livello artistico e amicale sì”. Dal canto suo, la Giannetta resta in silenzio e non si esprime.

