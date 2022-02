Antonella Clerici, gli insulti in diretta tv: lei condanna il bodyshaming

Antonella Clerici insulta un uomo in diretta televisiva: non si deve permettere, anche questo è bodyshaming.

I commenti del “giornalista” Davide Maggio a proposito delle gambe di Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022 sono arrivati anche in televisione, presi in giro davanti a tutti da Antonella Clerici.

La conduttrice ha deciso di affrontare l’argomento in diretta televisiva durante il suo programma “E’ sempre mezzogiorno”, mostrando solidarietà nei confronti di Emma e mettendo in guardia le ragazze più giovani: “Mi raccomando siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili che tanto non si può piacere a tutti. Fregatevene!”

Antonella Clerici, solidarietà a Emma Marrone in diretta tv

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alberto Matano ammette la difficile verità davanti a tutti: “Io l’ho scoperto subito”

Antonella Clerici ha sorpreso il pubblico di “E’ sempre mezzogiorno” parlando di bodyshaming in diretta televisiva. La conduttrice ha ripreso le parole di Davide Maggio, uno pseudo-giornalista che su una diretta Instagram ha deciso di commentare negativamente le gambe di Emma Marrone e le calze a rete che ha indossato durante una delle serate del Festival di Sanremo 2022. “Mi ha colpito molto questa storia di Emma, di questo bodyshamig, perché le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di indossare le calze a rete… ma siamo impazziti? Proprio perché hai una bella gamba devi mettere le calze a rete” ha detto la Clerici davanti a tutti.

Antonella ha poi deciso di rivolgersi direttamente al pubblico femminile che la segue di casa, sopratutto alle ragazze più giovani: “Questo è un brutto messaggio per le ragazze, che già si sentono sempre molto inadeguate. Ragazze, non è vero: ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non il conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse” ha esclamato. “Io lo dico sempre: ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni e questa è stata forse la mia forza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> GF Vip: chi è Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro?

Antonella si è poi complimentata con Emma Marrone, acclamando i suoi outfit: “Emma era bellissima, elegantissima, la più bella del festival” ha detto. Inutile dire che alla cantante i commenti di un uomo su Instagram possono interessare poco e niente, ma sia lei che la Clerici hanno comunque deciso di parlarne in pubblico per proteggere le ragazze più giovani.