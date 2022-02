Le condizioni di Charlene di Monaco continuano a destare preoccupazioni. Spunta un retroscena inaspettato sulla sua delicata situazione.

Ansia e preoccupazione. Queste le emozioni che da mesi fanno da filo conduttore a Palazzo Grimaldi a causa della situazione difficile vissuta da Charlene di Monaco. La moglie di Alberto da mesi è stata colpita da una misteriosa malattia: ricoverata da settimane in una clinica in Svizzera, le fughe di notizie sulle sue condizioni sono all’ordine del giorno.

Da un possibile intervento chirurgico andato male, con una conseguente grave infezione, alla sindrome di Rebecca, innumerevoli le ipotesi su quale sia il reale motivo di queste problematiche di salute.

Secondo alcuni rumors a minare il suo stato i rapporti con Alberto sempre più in crisi: stanca della pressione dettata dalla vita reale, sono spuntati nel tempo presunti tradimenti. Tutte ipotesi accomunate, sembra, da un’unica certezza: l’ex nuotatrice sta attraversando uno dei capitoli più bui di sempre.

A tutto questo si aggiunge la distanza dai suoi amati gemellini, i quali hanno potuto farle visita solo a Natale e di cui si sta occupando la cognato Carolina, con la quale in passato non sono mancate tensioni.

Charlene di Monaco: retroscena inaspettato, forte gelosia

Con le continue rivelazioni sui problemi fisici e coniugali, Charlene di Monaco non trova pace: di recente è emersa un’ex fiamma, di origini brasiliane con cui il marito avrebbe avuto una relazione e da questa sarebbe nato un figlio.

L’ipotesi è stata respinta totalmente dal reale che non ha acconsentito a sottoporsi al test del DNA. Tra costanti presunte scappatelle, le sue nozze con Charlene sembrano essere sempre più in bilico, anche se in questo periodo Alberto ha comunque tentato di starle molto vicino, andando spesso a trovarla.

Tuttavia secondo alcune indiscrezione, l’ex nuotatrice sarebbe provata dall’intricato rapporto con il figlio di Grace Kelly e sarebbe molto invidiosa di una coppia reale, famosa in tutto il mondo.

Si tratta di Kate Middleton e William perfetti in ogni occasione: impeccabili e sempre gentili, in tutte le loro apparizioni non si può non notare la loro magica intesa.

Intesa che, probabilmente, la Wittstock sogna da tempo nel suo matrimonio, ma che sembra essere sempre più difficile da raggiungere. A questo si aggiungerebbe anche l’astio con la ex del compagno, Nicole Coste, la quale ha svelato il suo punto di vista su di lei giudicandola in maniera negativa per il lungo tempo passato distante dai figli.