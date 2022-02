“Altro che Rodriguez…” Juliana Moreira in total black: la giacca si apre e la sua bellezza “si sdoppia” – FOTO

Juliana Moreira. La bellissima ed esuberante showgirl brasiliana è super attiva sui suoi canali social. L’ultima pubblicazione condivisa manda i follower in visibilio

La bellissima Juliana Moreira è presente sul piccolo schermo italiano ormai da oltre 15 anni. Originaria di Osasco, comune alle porte di San Paolo, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima nel suo paese d’origine, il Brasile. Modella, ballerina e personaggio televisivo in ascesa, ha stravolto tutta la sua vita per amore nel 2005, trasferendosi in Italia per seguire il suo fidanzato dell’epoca (l’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega).

Mai scelta fu più azzeccata. A Milano, dopo vari casting, è stata immediatamente notata per la sua avvenenza fuori misura e per il carattere simpatico e gioviale. Deve il suo successo all’interesse di Antonio Ricci, celebre ideatore di “Striscia la Notizia”, che l’ha voluta in primis nel programma “Cultura moderna” e successivamente la ha affidato la conduzione di “Paperissima” e “Paperissima Sprint”. In questo contesto conosce il suo futuro compagno di vita, Edoardo Stoppa, con il quale ha avuto due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel.

Juliana Moreira: le foto sul web sono un colpo al cuore per gli innumerevoli fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Nata il 15 aprile 1982, a quasi quarant’anni Juliana Moreira è di una bellezza disarmante. Se ne accorgono giorno dopo giorno i suoi innumerevoli fan che la seguono con curiosità sui suoi canali social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Da sogno”: Miriam Leone incanta il web, fisico statuario e look da diva. Fan in estasi per quel dettaglio – FOTO

La modella brasiliana affida a Instagram la pubblicazione si scatti suggestivi che raccontano la sua vita, sia lavorativa che privata. L’ultimo la vede specchiarsi in un camerino; il gioco di riflessi fa sì che siano immortalate due prospettive della stessa Juliana, stupenda da ogni angolazione la si guardi.

Indossa un completo total black, pantaloni e blazer che non mortifica, anzi esalta, la sensualità spiccata che le appartiene; la giacca si apre ed eplodono le sue forme prorompenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Ferragni, “Mom to be”, si mostra in forma smagliante su Instagram e svela il suo segreto – FOTO

I fan gradiscono e commentano con coraggio: “Altro che Rodriguez, per serietà e classe tutte dietro”, “Bellissima dentro e fuori”, “Ammazza che foto”, “Sei la donna perfetta”, “Fascino unico”.