Violento schianto nella notte: morto 46enne, ferita una donna

La scorsa notte a Cagliari, un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero alla guida di un furgone. Ferita una donna.

Tragedia durante la scorsa notte a Cagliari, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima era alla guida di un furgone, su cui viaggiava anche una donna di 41 anni. Per cause ancora da determinare, il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro un albero.

All’arrivo dei soccorsi, per il conducente del mezzo non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La 41enne rimasta ferita è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti.

Un morto ed un ferito, questo il drammatico bilancio dell’incidente verificatosi la scorsa notte, tra sabato 12 e domenica 13 febbraio, a Cagliari in viale Trieste.

A perdere la vita Gian Michele Campodonico di 46 anni. Secondo quanto riportano alcune fonti locali, tra cui la redazione de L’Unione Sarda, il 46enne viaggiava alla guida di un furgone, un Fiat Doblò su cui si trovava anche una donna di 41 anni. Improvvisamente, Campodonico ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa contro un albero, a bordo della carreggiata.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimare il conducente, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. La 41enne è stata invece trasportata in codice rosso presso l’ospedale Brotzu, dove ora si trova ricoverata.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo sardo che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica e le cause del sinistro. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, riporta L’Unione Sarda, anche quella secondo la quale la vittima possa aver perso il controllo del furgone dopo essere stato colto da un malore alla guida.