“Posso sdraiarmi su di te?”, Viki Odintcova senza veli integrale sul letto di casa: FOTO da censura. Vietata ai minori

Viki Odintcova lascia tutti i fan a bocca aperta e regala un sogno esclusivo, mostrandosi completamente senza nulla addosso.

Il nuovo anno per Viki Odintcova è iniziato con il piede sull’acceleratore, grazie alle tante condivisioni lanciate sui social.

Inevitabilmente non sono mancati i likes e gli apprezzamenti che l’hanno etichettata come una delle modelle più effervescenti e attive del panorama internazionale dello spettacolo.

La showgirl russa vanta di uno degli appeal più elevati e simbolici del momento. Le foto e le videoclip lanciate su Instagram hanno fatto guadagnare diversi attestati di stima e chissà se un giorno farà breccia anche nei pensieri degli italiani appassionati di gossip.

In attesa dell’ennesima rivoluzione dal punto di vista della visibilità, la modella ha regalato un sogno ad occhi aperti a tutti i suoi fan. Ci troviamo all’interno della sua più completa intimità, tra le quattro mura di casa dove Viki ha fatto di tutto per esaudire i desideri di tutti

Viki Odintcova e la FOTO che manda in ‘crash’ il web: da arresto cardiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova)

La modella, Viki Odintcova ha fatto il pieno di likes in occasione di un weekend ad altissima temperatura. A differenza della concorrenza, la showgirl ha deciso di trascorrere la domenica rintanata tra le quattro mura di casa e in completo relax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Il ritorno della farfallina” Belen Rodriguez zoom su gambe divine: l’imprevisto in diretta – VIDEO

I fan non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto la supermodella di origini russe sdraiata sul letto nella sua più completa ed effervescente intimità.

Non poteva esserci risveglio migliore per lei, visibilmente stanca e altrettanto stremata dopo una notte da urlo. La Odintcova mostra la perfezione del suo corpo rivolto a pancia in giù, verso il materasso, scoperto di qualsiasi lenzuolo.

Impossibile restare indifferenti di fronte ad un ‘panorama’ senza veli da capo a piedi che lascia tutti a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, le lacrime di Maria De Filippi e poi l’annuncio: “Ha detto sì”

Sembra una ‘statua’ di marmo la stratosferica Viki che stavolta si è davvero superata, mettendo in campo tutte le sue qualità da modella super navigata.