Elisabetta Gregoraci, il bacio che non ti aspetti al tramonto: il lui è una sorpresa – FOTO

Elisabetta Gregoraci e un momento di dolcezza inaspettato, un bacio a sorpresa che sconvolge la community di Instagram

Ha compiuto pochi giorni fa 42 anni, il fascino di Elisabetta Gregoraci rimane comunque ineguagliabile e speciale. La showgirl calabrese è sempre una delle preferite del web, con una eleganza e una sensualità mediterranee che lasciano sempre il segno.

Prima modella e poi personaggio televisivo di spicco, Elisabetta continua a conquistare gli ammiratori con la sua bellezza mozzafiato, che ne fa anche una delle personalità maggiormente seguite su Instagram. Quasi due milioni i suoi followers sul popolare social network, a riprova del fatto che la Gregoraci è una delle bellezze più ammirate dagli italiani.

Di lei si parla spesso per i suoi scatti seducenti e per le sue esperienze televisive, alla conduzione di programmi importanti. Il nome di Elisabetta compare molto di frequente anche sulle cronache di gossip. Dopo il suo flirt nella casa del Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli, in altre occasioni è stata accostata a questo o a quello spasimante. Più di una volta, si è ipotizzato anche un ritorno con Flavio Briatore.

La stessa Elisabetta, a un certo punto, ha tagliato corto in una intervista dicendo: “Quando sarò di nuovo con un uomo, lo saprete da me“.

Elisabetta Gregoraci, nel giorno di San Valentino il suo amore unico è soltanto lui

Nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, Elisabetta fa luce sull’unico vero grande amore della sua vita. E’ il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Briatore. I due sono molto legati ed è stata lei a raccontare, tempo fa, di essere una madre ‘coccolona, forse troppo apprensiva‘.

Spesso, il piccolo, che compirà 12 anni il 18 marzo, è protagonista delle sue foto sul web e anche in questa serie di scatti, appena pubblicati, Elisabetta non ha occhi che per lui. Avvicinandosi come a dargli un bacio, un momento di dolcezza davvero speciale.

Una festa consacrata all’amore di una madre per suo figlio, con i fan che entusiasti dedicano numerosi commenti di auguri.