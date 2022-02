Lucia Javorcekova, trasparenza bagnata esplosiva: si vede tutto – FOTO

Lucia Javorcekova come sempre mette in mostra un fisico prorompente con il suo tocco magico, curve davvero incontenibili e sensuali

La super modella Lucia Javorcekova è una delle più ammirate al mondo. Nessuna sorpresa, le curve della bellezza slovacca sono ormai un cult sul web e non solo.

Classe 1990, su Instagram conta ormai oltre due milioni di followers. Una fama in costante ascesa la sua, frutto di una eleganza e una sensualità clamorose. In Italia abbiamo imparata a conoscerla anni fa, nel 2015, grazie a un servizio de ‘Le Iene’.

Lucia rispose con entusiasmo a una ‘sfida’ lanciata dal popolare programma Mediaset, mettendo in evidenza le sue grazie al naturale, senza veli. Da allora, è entrata prepotentemente nel cuore degli italiani e non ne è più uscita.

La Javorcekova strappa costantemente applausi con i suoi scatti provocanti sul web, ogni volta è un trionfo di like e commenti entusiasti. Anche questa volta non si smentisce, facendo iniziare la settimana con il sorriso ai suoi ammiratori.

Lucia Javorcekova, la trasparenza che fa sognare ad occhi aperti il web: visione celestiale del lato A, il dettaglio favoloso

Da qualche tempo vive in Messico, in un autentico paradiso naturale. Un luogo dove soprattutto può sfoggiare di continuo mise in abbigliamento succinto o in costume, esaltando al massimo le sue curve mozzafiato.

L’inizio della sua giornata è di quelli da ricordare. Lucia, sulla spiaggia, entra in acqua con un lungo abito che le copre tutto il corpo. Al di sotto però non c’è niente e così la partenza ‘rinfrescante’ finisce per alzare la temperatura oltremodo.

Ciò che si vede è da capogiro. Le forme di Lucia si intravedono quel tanto che basta per viaggiare con la fantasia, i dettagli in trasparenza della vertiginosa scollatura sono vietati ai deboli di cuore.

La Javorcekova insomma non tradisce mai. Una vera e propria garanzia, che ancora una volta raccoglie il meritato tributo dai suoi fan.